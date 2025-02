Bühne frei: Diese Konzerte sollten Sie im März nicht verpassen

Im März erwacht Frankfurt und wird zum musikalischen Paradies. Die ersten Sonnenstrahlen locken Künstler in die Stadt. Von Clubkonzerten bis Arena-Shows ist für jeden etwas dabei. Ein Überblick.

Erste März-Woche

Zweite März-Woche

Dritte März-Woche

Vierte März-Woche

Info

Wer regelmäßig über Veranstaltungen in der Region informiert werden möchte, kann auf www.journal-live.de einen Blick in den Veranstaltungskalender werfen, direkt Tickets bestellen oder den Journal LIVE-Newsletter abonnieren.

Die Alte Oper verzaubert Klassikliebhaber, die Batschkapp begeistert Fans härterer Töne, und die großen Hallen bieten ein abwechslungsreiches Programm. Ob klassische Klänge, Rockkonzerte oder neue musikalische Horizonte – Frankfurt lädt dazu ein, den Frühling im Rhythmus der Musik zu begrüßen und Teil dieser klangvollen Reise zu sein.– So, 02.03. – Jahrhunderthalle– Mo, 03.03. – Nachtleben– Mi, 05.03. – Schlachthof Wiesbaden– Do, 06.03. – Ponyhof– Do, 06.03. – Jahrhunderthalle– Fr, 07.03. – Zoom– Sa, 08.03. – Batschkapp– Sa, 08.03. – Schlachthof Wiesbaden– Support: Hanna Rautzenberg – So, 09.03. – Das Bett© The Baboon Show by Schlachthof Wiesbaden– Mo, 10.03. – Nachtleben– Di, 11.03. – Zoom– Di, 11.03. – Colos-Saal– Di, 11.03. – Das Bett– Mi, 12.03. – Das Bett– Do, 13.03. – Zoom– Fr, 14.03. – Centralstation Darmstadt– Sa, 15.03. – Batschkapp– Sa, 15.03. – Schlachthof Wiesbaden– So, 16.03. – Das Bett– So, 16.03. – Schlachthof Wiesbaden© Phillip Boa by Batschkapp Frankfurt– Mo, 17.03. – Nachtleben– Di, 18.03. – Ponyhof– Mi, 19.03. – Ponyhof– Do, 20.03. – Colos-Saal– Fr, 21.03. – Ponyhof– Sa, 22.03. – Schlachthof Wiesbaden– So, 23.03. – Das Bett© The Godfathers by Shooter Promotions GmbH– Mo, 24.03. – Nachtleben– Di, 25.03. – Batschkapp– Mi, 26.03. – Zoom– Mi, 26.03. – Jahrhunderthalle– Fr, 28.03. – Nachtleben– Fr, 28.03. – Das Bett– Sa, 29.03. – Ponyhof– Sa, 29.03. – Colos-Saal– Sa, 29.03. – Zoom– Sa, 29.03. – Schlachthof Wiesbaden– So, 30.03. – Batschkapp– So, 30.03. – Centralstation Darmstadt© Tocotronic by Schlachthof Wiesbaden