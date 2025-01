Bühne frei! Diese Konzerte sollten sie im Januar nicht verpassen.

Der Jahresbeginn hat immer etwas Magisches: neue Vorsätze, frische Ideen und die perfekte Gelegenheit, das kulturelle Leben wieder in Schwung zu bringen.

Auch in der Region Frankfurt erwacht die Musikszene aus dem Winterschlaf und verspricht, die kalten Tage mit heißen Klängen zu vertreiben. Ob energiegeladene Bühnenshows oder intime Akustikabende - die Vielfalt ist überwältigend und für jeden Geschmack findet sich der passende Soundtrack.Das neue Jahr bietet die Chance, die eigene Playlist zu erweitern und unvergessliche Live-Momente zu erleben. Vielleicht entdeckt man ein neues Lieblingsgenre oder kehrt zu altbewährten Klängen zurück, die den Alltag begleiten. Die Konzerthäuser der Region sind bereit für ein einzigartiges Musikerlebnis - Sie müssen nur den ersten Schritt machen. Lassen Sie sich inspirieren und starten Sie mit musikalischem Schwung ins neue Jahr!Einen Überblick über kommende Konzerte und Veranstaltungen bieten wir hier:– Do, 09.01. – Nachtleben– Fr, 10.01. – Ponyhof– Fr, 10.01. – Zoom– Sa, 11.01. – Zoom– So, 12.01. – Colos-SaalU-Bahn Kontrollöre by Veranstalter– Mo, 13.01. – Jahrhunderthalle– Do, 16.01. – Batschkapp– Do, 16.01. – Das Bett– Fr, 17.01. – Colos-Saal– Fr, 17.01. – Ponyhof– Sa, 18.01. – Batschkapp– Sa, 18.01. – Festhalle– So, 16.01. – Das Bett– So, 19.01. – Nachtleben– So, 19.01. – ZoomAlligatoah by Norman-Z– Di, 21.01. – Schlachthof Wiesbaden– Do, 23.01. – Jahrhunderthalle– Do, 23.01. – Schlachthof Wiesbaden– Fr, 24.01. – Schlachthof Wiesbaden– Fr, 24.01. – Jahrhunderthalle– Fr, 24.01. – Batschkapp– Fr, 24.01. – Zoom– Fr, 24.01. – Das Bett– Sa, 25.01. – Batschkapp– Sa, 25.01. – PonyhofHE/RO by Veranstalter– Mi, 29.01. – Das Bett– Mi, 29.01. – Jahrhunderthalle– Do, 30.01. – Batschkapp– Do, 30.01. – Nachtleben– Do, 30.01. – Zoom– Do, 30.01. – Colos-Saal– Sa, 31.01. – Colos-Saal– Fr. 31.01. – NachtlebenLaith Al Deen by Chris GonzKonzerte machen glücklich! In diesem Sinne: Geht raus und habt Spaß!Wenn Ihr regelmäßig über Veranstaltungen in der Region informiert werden möchten, könnt Ihr auf www.journal-live.de einen Blick in unseren Veranstaltungskalender werfen, direkt Tickets bestellen oder unseren Journal LIVE-Newsletter abonnieren.