Veranstaltungen in und um Frankfurt am Main im Dezember

Der Dezember steht für Besinnlichkeit und Musikvielfalt. Ob festliche Klassik, stimmungsvolle Weihnachtsoratorien oder moderne Live-Performances – hier findet jeder etwas.

Während winterliche Melodien die Vorfreude auf die Festtage untermalen, laden rhythmische Beats und energiegeladene Performances dazu ein, die dunklen Tage mit Leben zu füllen. Besonders beliebt sind natürlich besinnliche Veranstaltungen, die Tradition und Emotion verbinden, sowie stimmungsvolle Jazz- und Akustikabende in gemütlicher Atmosphäre.Aber auch tolle Konzerte aus den Bereichen Rock, HipHop oder Pop stehen auf dem Programm und lassen das Jahr harmonisch ausklingen. Ob Sie sich von klassischen Meisterwerken verzaubern lassen oder die Vielfalt moderner Musikstile genießen möchten - der Dezember ist der perfekte Monat, um sich von musikalischen Erlebnissen inspirieren zu lassen.Einen Überblick über kommende Konzerte und Veranstaltungen bieten wir hier:– So, 01.12. – Ponyhof– Mo, 02.12. – Festhalle– Mo, 02.12. – Zoom– Mo, 02.12. – Batschkapp– Di, 03.12. – Das Bett– Mi, 04.12. – Zoom– Mi, 04.12. – Jahrhunderthalle– Do, 05.12. – Centralstation DA– Do, 05.12. – Batschkapp– Fr, 06.12. – Colos-Saal– Fr, 06.12. – Elfer– Fr, 06.12. – Schlachthof Wiesbaden– Fr, 06.12. – Festhalle– Sa, 07.12. – Nachtleben– Sa, 07.12. – Colos-SaalMoses P. by Marco Donato– Mo, 09.12. – Zoom– Mo, 09.12. – Festhalle– Mo, 09.12. – Batschkapp– Di, 10.12. – Batschkapp– Di, 10.12. – Schlachthof Wiesbaden– Mi, 11.12. – Colos-Saal– Do, 12./13.12. – Centralstation DA– Fr, 13.12. – Festhalle– Fr, 13.12. – Elfer– Fr, 13.12. – Ponyhof– Fr, 13.12. – Nachtleben– Fr, 13.12. – Jahrhunderthalle– Fr, 13.12. – Zoom– Sa, 14.12. – Jahrhunderthalle– Sa, 14.12. – Nachtleben– Sa, 14.12. – Das Bett– Sa, 14.12. – Colos-Saal– So, 15.12. – JahrhunderthalleRosalie Cunningham by Rob Blackham– Mo, 16.12. – Jahrhunderthalle– Mi, 18.12. – Ponyhof– Mi, 18.12. – Zoom– Mi, 18.12. – Colos-Saal– Mi, 18.12. – Schlachthof Wiesbaden– Do, 19.12. – Centralstation DA– Fr, 20.12. – Centralstation DA– Sa, 21.12. – Centralstation DADoro by Veranstalter– Mo, 23.12. – Ponyhof– Mo, 23.12. – Batschkapp– Do, 26.12. – Batschkapp– Do, 26.12. – Das Bett– Do, 26.12. – Zoom– Do, 26.12. – Colos-Saal– Fr, 27.12. – Das Bett– Fr, 27.12. – Batschkapp– Fr, 27.12. – Nachtleben– Sa, 28.12. – Colos-Saal– Sa, 28.12. – Schlachthof Wiesbaden– Mo, 30.12. – ZoomPeter An The Test Tube Babies by VeranstalterKonzerte machen glücklich! In diesem Sinne: Geht raus und habt Spaß!Wenn Ihr regelmäßig über Veranstaltungen in der Region informiert werden möchten, könnt Ihr auf www.journal-kalender.de immer einen Blick in unseren Veranstaltungskalender werfen, direkt Tickets bestellen oder unseren Journal LIVE-Newsletter abonnieren.