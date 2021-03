Ihr einziges Quintett-Konzert spielten Kick La Luna vergangenes Jahr in der Brotfabrik – für eine Handvoll Fans im Saal, live gestreamt für die, die pandemiebedingt zu Hause bleiben mussten. Das Video des Abends kann man jetzt noch mal sehen, auch anlässlich des Weltfrauentags.

Manchmal muss man selbstbewusst voran preschen und sich sein eigenes Genre schaffen. Demnach spielen Kick La Luna „Female World Music“ und was die betrifft, kann den fünf Musikerinnen keine mehr was vormachen … Mit Verweis auf einen ihrer Songtitel „Es geht nicht ohne uns … Frauen“ wollen sie anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März und des Equal Pay Days am 10. März Power mit Musik vermitteln, aufrütteln und Mut machen. „Normalerweise hätten wir, wie seit inzwischen 29 Jahren, zu diesen Events einige Live-Konzerte gehabt“, meldet sich Percussionistin Anne Breick zu Wort. Wegen des anhaltenden Lockdowns ist das diesmal nicht möglich „Deswegen wollen wir wenigstens online ,Flagge zeigen’ und präsent sein. Vom 5. bis 11. März können alle Menschen einfach mitsingen, mittanzen, genießen und somit den Konzert- und Veranstaltungsabsagen etwas entgegensetzen.“An den sieben Tagen kann man auf der Website von Kick La Luna über einen Link zum Live-Video gelangen. Dabei handelt es sich um den Mitschnitt des einzigen Quintett-Konzertes, dass Kick La Luna im vergangenen Jahr spielen konnten. Als Präsenzpublikum konnte da unter den geltenden Hygieneregelungen nur eine Handvoll Fans vor Ort in der Brotfabrik dabei sein, alle anderen musste sich mit dem Livestream begnügen. Doch wer es gesehen hat, wird es sicher gerne ein zweites Mal anschauen, zumal: „Zu diesem besonderen Anlass ist der Special Livestream versehen mit frauenpolitischen Video-Clips der Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen; Anm. d. Red) und der Leiterin des Frauenreferates, Gaby Wenner“, erläutert Breick. Sie alle und natürlich die drei Ur-Kicks Anne Breick, Uli Pfeifer und Elke Voltz geben ihr Statement ab: „Für Frauensolidarität, gegen die weltweite Gewalt und Unterdrückung und für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen.“