Livestream vom Eschersheimer Wasserturm

Vergangenen Sommer fand die Premiere des Independent-Festivals „komma rum" statt. Einen Tag lang feierten rund 300 Besucherinnen und Besucher rund um den Eschersheimer Wasserturm, in diesem Jahr sollte die zweite Ausgabe stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise und der geltenden Kontaktregelungen ist eine Organisation in diesem Jahr nicht möglich. Das Festival wird jedoch in den digitalen Raum verlegt und als Livestream stattfinden. Am Samstag, den 30. Mai können Besucherinnen und Besucher das Programm von zu Hause aus verfolgen.„Es dürfen zwar keine Besucher kommen, wir haben aber eine Bühne aufgebaut und werden alles live vom Gelände aus streamen“, sagt Leon Fuchs, einer der Organisatoren. Gemeinsam mit drei Freunden hat der 25-jährige Student das Festival ins Leben gerufen. Erste Schritte hätten die vier bereits 2017 in Koblenz gemacht; dort organisierten sie ein ähnliches Festival unter anderem Namen. „Wir haben alle eine kreative Ader, unsere Kompetenzen und Interessen in Musik, Technik und Video ergänzen sich richtig gut“, so Fuchs. Die Freunde organisieren das gesamte Festival in ihrer Freizeit neben Job und Studium, alle Helferinnen und Helfer arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Das Festival finanziere sich normalerweise über den Getränkeverkauf, sagt Fuchs. „Die Künstler verlangen keine Gage, sondern bekommen ein Interview und ein Musik-Video von uns.“ Dementsprechend könne auch das Livestream-Konzert nun organisiert werden.Das Programm besteht aus neun Künstlerinnen und Künstlern, die ab 16 und bis 23 Uhr live vor der Kamera performen werden. Darunter sind sowohl regionale Newcomer als auch überregionale Acts wie der Youfm-DJ Michael Blaze oder Marvin Merkhofer aus Mannheim, der durch seine Teilnahme bei „The Voice of Germany“ bekannt wurde. Das gesamte Line-Up kann auf der Webseite eingesehen werden