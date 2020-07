Ein Palast öffnet wieder seine Tore

Im Tiger Varieté Theater herrschte aufgrund der Corona-Pandemie monatelange Zwangspause. Nun steht jedoch ein Termin für die Wiedereröffnung fest: Gestartet wird die neue Saison am 18. November mit der Herbstrevue 2020/21.

Eigentlich hatte der Tigerpalast alles für den Oktober vorbereitet, denn nach der Sommerpause sollte es wieder losgehen. Doch aufgrund der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsvorkehrungen war das Tiger Varieté Theater nicht in der Lage, sein Programm bereits nach der Sommerpause vorzustellen. Die Wahrung der Gesundheit und die Sicherheit der Gäste, Künstler, Musiker und Mitarbeiter habe jedoch oberste Priorität, teilte das Varieté Theater mit.Am 18. November soll der Tigerpalast seine Türen jedoch wieder öffnen können – mit der Erwartung, dass Hessen bis zu diesem Zeitpunkt weitere Lockerungen hinsichtlich der Großveranstaltungen einführt. Der ab dem November laufende Spielbetrieb wird unter dem Motto „Herbstrevue 2020/21“ gezeigt.Eintrittskarten, die bereits für den Herbst erworben wurden, können auf den Winter oder nächstes Frühjahr umgebucht werden. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, die Eintrittskarten in Gutscheine umzuwandeln, die bis zum 31. Dezember 2021 einlösbar sind.Das Varieté-Theater wurde 1988 von Johnny Klinke, Margareta Dillinger und Matthias Beltz in Frankfurt gegründet. Das hessische Ministerium ehrte die Gründer 2005 mit der Goethe Plakette, die höchste Auszeichnung des Landes für Wissenschaft und Kunst. Außerdem erhielt das Theater 2005 den Binding- und den Hessischen Kulturpreis.