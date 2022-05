Künstlerischer Frühjahrsrundgang in der Fahrgasse

Die Galerien Frankfurt Mitte veranstalten am Freitag den traditionellen Frühjahrsrundgang in der Fahrgasse, bei dem verschiedene Galerien ihre neuen Ausstellungen zeigen. Auch der Einzelhandel und die Gastronomie in der Straße sind dieses Jahr beteiligt.

Neun verschiedene Galerien in der Fahrgasse, die zum Zusammenschluss „Galerien Frankfurt Mitte“ gehören, präsentieren am Freitag, den 6. Mai, ihre neuen Ausstellungen anlässlich des traditionellen Frühjahrsrundgangs „Spring View“. In diesem Jahr soll ein erweitertes Veranstaltungsformat den Fokus verstärkt auf die Fahrgasse als urbane Kunstmeile richten. Dafür soll auch das nachbarschaftliche Zusammenspiel der verschiedenen Akteure in der Straße beleuchtet werden. So werden der Einzelhandel und die Gastronomie die Kunstausstellungen mit einem Angebot aus Lesungen, Tastings und DJ-Sets begleiten.In der Galerie Maurer werden die Künstlerinnen E.M.C. Collard, Nicola Hanke und Tatiana Urban ihre gemeinsame Ausstellung „Silky roots“ präsentieren. In der Ausstellung setzen sich die drei Künstlerinnen mit „dem, was unter der Oberfläche verborgen liegt“ auseinander. In der Galerie Leuenroth stellt Künstler Christian Hellmich fast surreale und komplexe Bildwelten aus. Dabei nutzt er Motive aus Fotos, Zeitungsausschnitten, Internetquellen oder auch Postkarten. Die Galerie Schwind zeigt anlässlich des 100. Geburtstags von Günther Blau eine Ausstellung mit den Gemälden des 2007 verstorbenen Künstlers. Die Galerie Rothamel zeigt die Werke von Moritz Götze, der seine Kunst auch als Deutschen Pop bezeichnet.Auch die Galerie Mühlfeld+Stohrer gehört zu den diesjährigen Schauplätzen des Spring View und stellt die neuen Skulpturen des Holzbildhauers Thomas Hildenbrand aus. Die Arbeiten setzen sein zentrales Thema „Stürzen und Fliegen“ fort. In der Galerie von Christel Wagner werden Arbeiten des Künstlers Janos Schaabs ausgestellt. Die Galerie Greulich zeigt die Ausstellung „MachDirLicht“ von Künstler Tjark Ihmels und Galerie Siedlarek gibt mit der Ausstellung „Mel Ramos – 50 Years of Pop“ einen Einblick in das Werk des kalifornischen Malers Mel Ramos.In der Galerie Der Mixer werden anlässlich der Projektinstallation „Win-Win Lottery“ von Hannes Egger und Thomas Sterna, die vom 7. Juni bis 22. Juni gezeigt wird, die ersten vier Gewinnerinnen und Gewinner der Lotterie gezogen. Um 22 Uhr zieht Dorothe Baer-Bogenschütz die Lose. Thomas Sterna und Hannes Egger vergeben mit der Win-Win Lottery zwölf Ausstellungen während der documenta fifteen, für die sie im KulturBahnhof einen 60 Quadratmeter großen Ausstellungsraum angemietet haben. Interessierte Kunstschaffende, Kuratorinnen und Kuratoren sowie Ausstellungsmacher können sich online ein Los für 20 Euro kaufen.Der Frühjahrsrundgang beginnt am Freitag um 19 Uhr. Darüber hinaus soll es am Samstag, dem 7. Mai, um 14 Uhr einen geführten Rundgang durch die Galerien geben. Der Treffpunkt hierfür ist die Galerie Maurer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.