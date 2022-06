„069“ kommt zurück nach Frankfurt

Nach zwei Jahren Pause kehrt die Verlagsschau „069“ zurück: 34 Verlage stellen am kommenden Wochenende bei freiem Eintritt ihre Bücher zur Schau in der Zentralbibliothek der Stadtbücherei in Frankfurt.

Gerade erst im April 2019 gestartet, musste die Frankfurter Verlagsschau „069“ auch schon wieder coronabedingt pausieren. Nun kommt sie wieder zurück: Am 25. und 26. Juni stellen 34 Verlage in der Zentralbibliothek der Stadtbücherei ihre Bücher aus. Mit dabei sind neben zahlreichen Frankfurter Verlagen auch zahlreiche Gastverlage, unter anderem aus Hamburg, Berlin, Zürich und Salzburg, dabei. Meist sollen die Verlegerinnen und Verleger selbst vor Ort sein. Organisiert wird die Verlagsschau von Pro Libris Frankfurt e.V., der 2018 von Frankfurter Verlagsleuten gegründet wurde.



Frankfurter Verlagsschau „069“, 25.6 + 26.6., 11-17 Uhr, Stadtbücherei Frankfurt, Hasengasse 4, Eintritt frei