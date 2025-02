Quartett Theodor kommt ins Ono2

Wenn DJ Weller, Inhaber das Plattenladens HoppiGaloppi im Frankfurter Nordend, sich für eine Band begeistert, dann wird er auch als Veranstalter aktiv. Am Freitag präsentiert er die etwas andere Soulband Theodor.

Robert Herz: Auf unserem Trip nach Italien hörten wir relaxte Musik wie das Album „Moon Safari“ von Air, sowie aktuellen Sweet Soul. Wir stellten uns die Frage: Warum machen wir nicht selbst ein solches Album? So entstand das Projekt Theodor.Das kann man gar nicht so leicht sagen, da es wie immer eine Vielzahl von Inspirationen sind. Definitiv haben wir viel aktuelle Musik des New Yorker Labels Big Crown Records oder Colemine Records gehört. Aber auch klassischer Soul, Synth Pop, Psychedelic Pop aus vergangenen Zeiten, Jazz aus den 60ern und 70ern sowie Filmmusik haben uns zu unserem Sound gebracht.Unser Basis Set-Up ist: Bass, Drums, Rhodes Piano und Percussions. Vielleicht fällt hier auf, dass wir keine Gitarre dabei haben. Das lässt Platz für verträumte Synthesizer wie die Solina String Machine, den Juno 60 oder den Jupiter 4. Der Rest passiert von alleine. Wichtig hierbei ist auch, dass wir alle Stücke gemeinsam im Studio schreiben und entwickeln. Die Basis entsteht in zielgerichteten Jams, recorded zusammen in einem Raum.Ich denke, das besondere an unserem Gesang ist, dass die Stimmen wie Instrumente eingesetzt werden. Einen klassischen Refrain gibt es eher selten – Melodien zeigen sich teilweise nur einmal im Stück, klassische Songstrukturen werden von uns gerne unbemerkt aufgebrochen. Wir setzen hier außerdem ganz bewusst auf den Kontrast der zwei sehr verschiedenen Stimmen.Nach den Aufnahmen unseres ersten Albums in 2023 sind wir mit dem Label Broc Recordz aus Paris in Kontakt getreten. Grund dafür war das Album „Maze Of Sounds! von Janko Nilovic, welches ebenfalls darauf erschienen ist. Dem Label gefiel unser Sound auf Anhieb.