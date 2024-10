Die softeste Band im Punk: Rong Kong Koma

Beim Museumsuferfest war die Feinstaub-Bühne bei der Rückkehr ans Mainufer nach längerer Pause die mit am stärksten frequentierte. Jetzt gibt es auch wieder ein Konzert im Lokal Feinstaub.

„Rotzfreche Texte, für die man eine Tracht Prügel kassieren könnte – oder eine Umarmung“

Info

Rong Kong Koma, Samstag, 12.Oktober im Feinstaub, Friedberger Landstraße 131

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr (pünktlich, da das Konzert um 22 Uhr enden muss!)

Eintritt: 13 €. Infos zu Band gibt es hier.

Am Samstag, 12. Oktober, gibt es mal wieder Livemusik im Feinstaub, der alternativen Musikbar im Nordend. Und wer beim Museumsuferfest bei den Feinstaub-Bühnen auf den Geschmack von guter Musik jenseits des Mainstreams gekommen ist, kann sich auf das Wochenende freuen. Denn da kommt mit Rong Kong Koma eine Band aus Berlin, die punkigen Indie Pop Rock spiel.„Zu verspielt für Punk, zu dreckig für Indie, zu wütend für Pop – das sind Rong Kong Koma“, bewirbt Tamo Echt vom Feinstaub das Konzert. Konkret heißt das: Reibeisenstimme und treibendes Schlagzeug treffen in Hochspannung auf filigran- ballernde Gitarren und einen hüpfenden Bass. Das Ox Fanzine brachte es so auf den Punkt: „Die härteste Band im Pop. Die softeste Band im Punk. Sie sind all das, was andere Bands nicht sein wollen. Eingängige Songs, maximal schrammelig und punkig gespielt. Ohrwürmer mit Ecken und Kanten. Dazu rotzfreche Texte, für die man jederzeit eine Tracht Prügel kassieren könnte – oder eine Umarmung.“