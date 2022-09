Ein Wochenende im Zeichen der Kunst

Bereits zum vierten Mal fallen der Saisonstart der Galerien und die Frankfurt Art Experience zusammen. Erwartet werden über zehntausend Besucherinnen und Besucher, 50 Orte öffnen ihre Türen: zu sehen gibt es mehr als je zuvor.

Als Tyrown Vincent, der Privatsammler, Moderator, Male Model und Mitbegründer der Frankfurt Art Experience (FAE), den inzwischen in New York lebenden Max Hollein auf einem seiner Frankfurt-Besuche getroffen und mit ihm über seine Vorstellung eines Kunstevents für die Stadt gesprochen hatte, soll der ihn ermutigt haben: Unbedingt machen und weitermachen, Frankfurt braucht das! Die FAE hat das Rad dabei nicht neu erfunden, aber klug das geschaffen, was man wohl Synergie nennt: Mit dem Saisonstart der Galerien verfügt Frankfurt bereits seit 28 Jahren über ein sehr gut etabliertes und beliebtes Format, das ein Wochenende lang Tausende Besucher durch die Straßen ziehen lässt.Hieran knüpft die Frankfurt Art Experience nun am Wochenende vom 9. bis 11. September bereits zum vierten Mal in Folge an. Das Ziel: ein noch größeres Publikum für die Kunst, die in dieser Stadt gezeigt und von ihren Galeristinnen und Galeristen maßgeblich gefördert wird, zu begeistern. Eine lebendige Galerienszene sei ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Stadtlandschaft, teilte auch Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) mit. Denn diese hätten „eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Kultur im Quartier“. Aktuell erwarten die Veranstalter mehr als 10 000 Besucherinnen und Besucher.Im vergangenen Jahr gab es unter anderem Gesprächsreihen und einen eigenen Showroom, in diesem Jahr stehen insbesondere die WALKS im Fokus – Rundgänge, auf denen kunstsinnige Guides zu Fuß oder mit dem Rad in wechselnden Routen zu teilnehmenden Galerien und Off-Spaces führen. An einem Tag sind die in Gänze übrigens kaum noch zu schaffen: 50 Orte, vom legendären Husslehof im Bahnhofsviertel, der 2022 ein kleines, krummes Jubiläum feiert, über die Galerien und Artspaces in der City, in Sachsenhausen und im Westen oder Osten der Stadt. Auch die Ausstellungshalle 1A sowie der TOR Artspace machen mit.