Drei Tage durch die Frankfurter Galerien schlendern

Seit 2019 findet der Saisonstart der Frankfurter Galerien unter dem Dach der Frankfurt Art Experience statt. Mehr als 50 Galerien, Off-Spaces und Ausstellungsräume sind in diesem Jahr dabei. Ein (unvollständiger) Überblick.

Saisonstart der Frankfurter Galerien: Explosive Kunst bei PPC Philipp Pflug Contemporary

Frankfurt in Ost und Süd: Fotografien von Laurenz Berges in der Galerie Wilma Tolksdorf

Die Galerie im Westen Frankfurts zeigt, wo fantastische Tierwesen zu finden sind

Gallus & BahnhofsviertelBernhard Knaus Fine Art zeigt zum Saisonstart Zeichnungen der Londoner Filmemacherin und Künstlerin Katja Davar, deren neueste Zeichnungen Formensprache sowie Farben der flämischen Landschaftsmalerei zum Ausgangspunkt nehmen. Zum dritten Mal in Frankfurt zu Gast ist Julia Schewalie bei Schierke Seinecke, deren Kunst mit jedem Werk unterschiedlich und immer wieder neu konzipiert wird. Der Ausstellungsraum Husslehof öffnet zum Saisonstart ebenfalls seine Türen. Zum ersten Mal beim Saisonstart dabei ist Jean-Claude Maier, der seine Gruppenschau treffend „Debut Season“ genannt hat.Nordwestlich der Innenstadt präsentiert Jutta Uhlendorfs Galerie DAS BILDERHAUS Druckgrafiken von Volker Steinbacher. Mitten in der City gelegen befindet sich die Galerie Bärbel Grässlin, die zum Saisonstart neue Arbeiten von Imi Knoebel zeigt – gemalt mit Acryl auf Aluminiumplatten, die ihre Form in einem freien zeichnerischen Ansatz finden. Eine rare Gelegenheit, aktuelle Videokunst auf dem Saisonstart zu entdecken, bietet die nah gelegene FILIALE: Hier wird der Städel-Absolvent Robin Stretz seine Arbeit „Complex“ präsentieren. Eine Wiederbegegnung mit der explosiven Kunst von Sandra Kranich gibt es auf der Berliner Straße bei PPC Philipp Pflug Contemporary. Die Künstlerin und ausgebildete Pyrotechnikerin ist bekannt für ihre Performances, in denen Feuer und Schwarzpulver zum Mitgestalter werden.Direkt nebenan lädt Schlieder Contemporary ein, das Werk der Niederländerin Hilde Trip zu entdecken, das sich aus Selbstgesammeltem wie Pusteblumen, Federn, Blättern oder Samen speist. Von Tür zu Tür schlendern lässt sich wie immer in der Fahrgasse, Frankfurts Straße mit der höchsten Galeriendichte. Hier präsentiert beispielsweise Christel Wagner aktuelle Arbeiten von Janos Schaab, die sich zeitgenössischen Bildikonen malerisch reduziert nähern. Man müsse, so die Galeristin, „die Bereitschaft mitbringen, richtig zu schauen!“In der Galerie Siedlarek heftet sich Mia Rollins an die existenziellen Fragen des Menschen im Universum und nimmt dabei unter anderem digitale Techniken zu Hilfe. Ein Wiedersehen mit Nguyen Xuan Huys epischen Gemälden gibt es in der Galerie Rothamel. Die Galerie Leuenroth zeigt eine Doppel-Ausstellung: Dabei treffen die Interieurs von Jan Dörre, der bereits seit 2006 von Kerstin Leuenroth vertreten wird, auf die glänzend glasierten Keramikskulpturen von Beate Höing, die zum Saisonstart erstmalig in Frankfurt zu sehen ist.Unter dem Titel „Installation Sentimentale“ präsentiert die Galerie Wilma Tolksdorf Fotografien von Laurenz Berges, der für seine nüchternen Ansichten von Innen- und Außenräumen bekannt ist. Heike Strelow zeigt zum Saisonstart eine Doppel-Ausstellung mit Arbeiten von Nadja Adelmann und Alyona Volkova, die mit ihrer hyperrealistischen Malerei ontologischen Fragen von Mensch und Natur nachspürt. Der Ausstellungsraum EULENGASSE läutet seine Kooperation mit der Künstlerinitiative Tirana Ekspres ein. Zum Saisonstart wird die albanische Künstlerin Resina Meçani ihre Performance „Rebus“ aufführen.Streng genommen noch nicht ganz im Süden, aber südlich der Innenstadt zeigt die Galeristin Jacky Strenz Fotografien eines besonderen Frankfurter Bauwerks: „Silver Tower“ heißt die Serie von Matthias Hoch, die das 1978 als Konzernzentrale der Dresdner Bank eingeweihte Hochhaus kurz nach dessen Räumung im Jahr 2009/2010 vignettenhaft porträtiert. Auch auf der anderen Mainseite steht die Fotografie im Fokus: Die Galerie Peter Sillem präsentiert neue Arbeiten von Frank Mädler, der sich in klassischen und händisch bearbeiteten Fotografien sowie Keramik dem Sehnsuchtsort Wald und seiner Abbildbarkeit widmet.DIE GALERIE taucht in die Welt fantastischer Tierwesen ein und schlägt dabei den Bogen von den wegweisenden Surrealisten und Meistern der Moderne bis hin in die Gegenwart. Die Frankfurter Westend Galerie nimmt mit Rossella Barbante, Mariasole Caio, Anna Colombi und Silvia Cotugno zeitgenössische, weibliche Kunst aus Italien in den Blick. Arte Giani zeigt neue Arbeiten des Malers Winfried Skrobek, der nicht nur Städel-Absolvent ist, sondern zeitweilig auch selbst an der Kunstakademie unterrichtete.Die Galerie Barbara von Stechow zeigt neue Arbeiten des New Yorkers Tom Christopher, der sich seine Heimatstadt zum malerischen Ausgangspunkt nimmt. Bei Sakhile & Me gibt es ein Wiedersehen mit den Skulpturen von Larry Bonćhaka, von denen einige bereits beim Städelrundgang in diesem Frühjahr zu sehen waren. Zum Saisonstart zeigt der ghanaische Multimediakünstler aktuelle Arbeiten. Ganz im Nordwesten laden Anna Nero, Marcel Walldorf und Robert Schittko in ihren Atelier- und Ausstellungsraum MARS, wo aktuelle Arbeiten präsentiert werden.The Frankfurt Art Experience, 29. Saisonstart der Frankfurter Galerien vom 8. bis 10. September. Aktuelle Infos und Rundgänge finden Sie hier ___________________________________________________________________>> Dieser Text erschien zuerst in der September-Ausgabe des JOURNAL FRANKFURT (9/23).