Frankfurt triff auf Kopenhagen

F.I.M. trifft Kopenhagener Szene/The Community

Frankfurt, Brotfabrik, Bachmannstraße 2-4, 24.3., 20 Uhr



The Community:

Maria Dybbroe – Altsaxophon, Klarinette

Nana Pi Aabo-Kim – Tenorsaxophon und Preparations

Jonathan Aardestrup – Kontrabass

Halym Aabo-Kim – Schlagzeug



Forum Improvisierter Musik:

Ulrike Schwarz – Saxophon, Flöte

Liz Kosack – Keyboard

Marcel Daemgen – Electronics

Devin Gray – Schlagszeug

Weitere Gastmusikerinnen und Musiker



Tickets an der Abendkasse: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kulturpass 1 Euro

Tickets im Vorverkauf für 12 Euro zuzüglich Gebühren gibt's hier.

Jürgen Werner: Unser Feedback von Publikum, Presse, Förderern und Partnern war überaus positiv. Mit einem so großen Erfolg hatten wir nicht gerechnet. Der große Besucherzuspruch mit ausverkaufter Brotfabrik am samstäglichen Soloabend war unerwartet und zeigt uns im Nachhinein, dass auch ein Festival mit experimentellen Format ein Publikum in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet hat. Uns war es wichtig die Vielfältigkeit experimenteller Musik mit ihren verschiedenen Ausprägungen zu präsentieren, gerade diese Unterschiedlichkeit weg vom musikalischen Dogmatismus gehört seit Beginn an zum F.I.M. Konzept.Die Brotfabrik als Hauptfestivalort hat sich geradezu als ideal für unser eher kleines Festival erwiesen. Die Größe des Zuschauerraums, der hochqualitative Technik-Support und das Engagement der Brotfabrik-Macher passt sehr gut zum F.I.M. und dem Festivalformat.Das Konzept diese Formats ist der nationale beziehungsweise internationale Austausch mit Initiativen Improvisierter Musik aus anderen Städten. Bis jetzt hatten wir das gleichnamige „FIM“ Basel, Impact Köln, DOEK Amsterdam, VAMH Hamburg, und haben jetzt die Kopenhagener Szene mit dem Impro-Kollektiv „The Community“ zu Gast.Zu erwarten ist ein eher puristischer Ansatz der Kopenhagener Protagonistinnen und Protagonisten, die sich an den Spielweisen der „Neuen Improvisationsmusik“ orientiert. Da wir generell interaktive Formate und keine reinen Konzertformate bei F.I.M. präsentieren, werden die Kopenhagener in unserem Format „Formationen +“ in fünf gemischten Formationen mit Musikern des F.I.M. auftreten. Eine spannende Interaktion der Musikerinnen und Musiker mit ihren verschiedenen musikalischen Ansätzen ist zu erwarten.Wichtig ist uns der Austausch auch über Ländergrenzen hinweg, hier können wir zusätzlich zum musikalischen Austausch auch Weiteres über die Rahmenbedingungen und Situation der Szenen in anderen Ländern erfahren. Zu Beginn unseres Einladungskonzerts findet ein kleines Interview mit unseren Gästen statt, hier erfragen wir unter anderem deren Rahmenbedingungen, Förderung der Gast-Initiative und diskutieren die Unterschiede zu unserem Umfeld.Man kann sagen, dass unser eher steife Ansatz, dass die dargebotene Musik „immer“ improvisiert sein muss, sich etwas aufgeweicht hat. Heute ist uns der „experimentelle“ Ansatz in der Musik wichtig, auch wenn sie komponierte Anteile enthält. Als Basis ist uns die „Interaktion“ der Musikerinnen und Musiker wichtig, hier sehen wir das „kreative und unerwartete Moment“ in diesem Musikgenre.