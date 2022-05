Neue Begegnungen

Beim Festival der jungen Talente zeigen Studierende aus der Region gemeinsam entwickelte Kunst-, Tanz- & Performanceprojekte. Das zehnte Jubiläum findet im Frankfurter Kunstverein statt.

Die Kollaboration wird auch im klassischen Berufsleben immer beliebter – zumindest, wenn man aktuellen Arbeitsmarktreportings Glauben schenkt. Nicht bloß eine Floskel ist das Format in den Künsten, wo die Zusammenarbeit in vielen Disziplinen zum Alltag gehört. Das Festival der jungen Talente will solche Kollaborationen auch über die einzelnen Fachbereiche und Hochschulen hinaus aktiv fördern: Hier arbeiten Studierende aus künstlerischen Studiengängen von Musik und Darstellender Kunst über Theaterwissenschaft und Curatorial Studies bis zur Freien Bildenden Kunst gemeinsam an einem Projekt, die sich sonst womöglich nie begegnet wären.



2022 feiert das Festival unter Federführung der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG) bereits sein zehntes Jubiläum. Gastgeber ist der Frankfurter Kunstverein (FKV), einzelne Performances werden im Offenen Haus der Kulturen präsentiert. Für Franziska Nori, Direktorin des FKV, passt das Festival bestens in die Stadt: „Frankfurt ist im bundesweiten Vergleich ein zentraler Schauplatz künstlerischer Ausbildung und Schaffens. Kunsthochschulen machen das Rhein-Main Gebiet zum Ausgangspunkt für Karrieren vieler junger Künstler, die von hier den Weg in die internationale Kunstwelt starten. Der Frankfurter Kunstverein trägt dazu bei, Karrieren junger Künstlerinnen und Künstler, aber auch junger Kulturschaffender aufzubauen, die hier ausgebildet werden.“



Zum Startschuss fanden sich rund 90 Studierende ein, die sich vor Ort kennenlernen, Projekte überlegen und einreichen konnten. Eine Jury wählte 19 Arbeiten aus, die für das Festival realisiert werden. Viele befinden sich bis zur Präsentation noch in Entwicklung – angekündigt sind aber schon eine hohe Dichte an Performances, ein „Dancing Cage“ und bespielbare Objekte im Raum, mit denen das Publikum agieren kann.



10. Festival der jungen Talente, 6.-15. Mai, Frankfurter Kunstverein, Eröffnung 5.5. um 19 Uhr, alle Infos: fkv.de und 2022.festivaljungertalente.de