Offene Bühne für freie Improvisation

Der Club Voltaire in der Kleinen Hochstraße in Frankfurt ist am 20. November ab 20 Uhr Schauplatz der Offenen Bühne für freie Improvisation.

Am Montag, 20. November, gibt es die nächste Offene Bühne für freie Improvisation des Forums Improvisierter Musik. Diesmal lädt der F.I.M., der Mitte August auf dem Platz vor dem Museum of Modern Electronic Music mit „F.I.M. meets MOMEM“ Jazzmusiker auf DJ Matthias Vogt treffen ließ, in den Club Voltaire in die Kleine Hochstraße 5 ein. Das Opening des Abends bestreiten Igor Grabez (Trompete, Piano), Martin Lejeune (Gitarre) und Philipp Wildenhues (Schlagzeug).



Der Drummer hat neben dem Jazz auch Erfahrungen in den Bereichen Drum`n`Bass, Indie, Folk, Hip Hop, Techno, Funk, Rock, Pop ,Soul, Blues, und Free. Lejeune hat nicht nur für seine eigenen Bandprojekte, sondern auch für FIlm und Theater komponiert. Grabez schließlich nennt als Einflüsse von Kenny Wheeler, Chick Corea, Miles Davis bis Alfa Mist, Bokani Dyer und Erik Truffaz.



Nach einer Eröffnung steht die Bühne Impro-Sessionmusiker:innen offen, die in verschiedenen Formationen zusammengestellt werden. Der Eintritt kostet 7 €, Kulturpassinhaber zahlen 1 €, Sessionsmusiker:innen haben freien Eintritt.