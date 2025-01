Finissage der Ausstellung Raumwunder

Im Bartholomäus-Dom zeigt das Dommuseum Frankfurt in Kooperation mit dem Historischen Museum noch bis zum 2. Februar die Ausstellung „Raumwunder. Frankfurter Maler entdecken das Kircheninterieur“.

Info

Die Führungen beginnen im Ausstellungsraum im Haus am Dom. die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen (7 Euro/ ermäßigt 4 Euro)

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Dommuseums Frankfurt oder per E-Mail unter fuehrungen@dommuseum-frankfurt.de.

Am Abschlusswochenende der Ausstellung „Raumwunder. Frankfurter Maler entdecken das Kircheninterieur“, haben Kunstinteressierte letztmalig die Gelegenheit, den Dom von vor 250 Jahren und heute neu zu entdecken. Das Kuratorenteam bietet drei zusätzliche Führungen zum Finissage der Ausstellung an, bevor sie am 2. Februar endet.In Kooperation mit dem Historischen Museum Frankfurt präsentiert das Dommuseum Kunstwerke im Kreuzgang des Domes und im Sakristeum – ein faszinierender Einblick in die Welt des Kircheninterieurs von vor 250 Jahren. Die Ausstellung widmet sich der Wiederentdeckung des Kircheninterieurs: Maler und Sammler ließen sich von prächtigen Phantasiekirchen und Darstellungen realer Frankfurter Kirchen, wie dem Kaiserdom oder St. Leonhard, inspirieren.Besucher erwartet ein Gang durch die Gemäldekabinette mit Werken aus dem 18. Jahrhundert sowie ein Blick in die Werkstatt des Malers Johann Ludwig Ernst Morgenstern (1738–1819). Darüber hinaus sind Meisterwerke der niederländischen Architekturmalerei des 17. Jahrhunderts sowie einzigartige Objekte wie eine mit einem einzigen Pinselhaar bemalte Dose und filigrane Papiertheaterkulissen zu bestaunen.Bettina Schmitt, Direktorin des Dommuseums Frankfurt, nimmt Besucher unter dem Titel „Der Frankfurter Dom heute und vor 250 Jahren“ mit auf eine Reise durch die Zeit. Entdecken Sie den Dom, wie ihn die Maler des 18. Jahrhunderts sahen, und vergleichen Sie ihn mit dem heutigen Erscheinungsbild. Treffpunkt ist das Dommuseum. Die Führung dauert ca. 90 Minuten. Anmeldung erforderlich unter fuehrungen@dommuseum-frankfurt.de.Wolfgang Cilleßen, Kurator am Historischen Museum Frankfurt, führt durch die Ausstellung. Diese Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit, die Schau mit demjenigen zu erkunden, der die Idee dazu entwickelte. Für Dr. Cilleßen ist dies zugleich ein persönlicher Abschied aus Frankfurt.Unter dem Titel „Lieblingsstücke“ laden die Kuratoren der Ausstellung zu einer Führung und einem persönlichen Gespräch über ausgewählte Werke ein. Tauchen Sie tiefer in die Hintergründe der Ausstellung ein und erfahren Sie aus erster Hand mehr über die Begeisterung für Kircheninterieurs.