Ein zweiter Frühling für Bücher

Die Buchmesse soll trotz der Corona-Krise im Oktober stattfinden. In den vergangenen Wochen mussten bereits zahlreiche Literatur-Veranstaltungen abgesagt werden. Darunter leiden vor allem Buch-Neuerscheinungen. Eine neue Aktion soll helfen.

Die Literaturbranche leidet unter der Corona-Krise: Kleine Buchhandlungen, die sich auch sonst eher schwer neben den großen Konzernen halten können, mussten schließen oder einen Lieferservice einrichten. Zusätzlich wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Die für die Buchbranche wohl wichtigste Veranstaltung soll jedoch planmäßig weiter stattfinden: Die Buchmesse. „Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest“, sagte Sprecherin Kathrin Grün am Dienstag der. Voraussichtlich Mitte Juni würde sich laut Grün ein konkretes Bild abzeichnen.Neben den offensichtlichen Einnahmeeinbußen ziehen die Veranstaltungsabsagen noch eine weitere Konsequenz mit sich: Autorinnen und Autoren bekommen keine Bühne mehr und dadurch weniger Aufmerksamkeit für ihre neuen Werke. Hauke Hückstädt, Leiter des Literaturhauses, sagte Anfang April in einem Interview mit dem JOURNAL FRANKFURT , er bedauere, dass so viele Bücher, Autorinnen, Autoren und Themen jetzt allerorten durchrutschen.Das Netzwerk „literaturhaus.net“, dem unter anderem auch das Literaturhaus Frankfurt angehört, ruft nun dazu auf, Büchern einen sogenannten „zweiten Frühling“ zu schenken. Dazu sollen Buchhändlerinnen und Buchhändler, alle Festivals und Veranstalter, alle Feuilletons und Messen, alle Blogger und Influencer, Bücher aus dem Zeitraum Februar bis Juli 2020 bis einschließlich Sommer 2021 in ihre Programme aufnehmen beziehungsweise in ihre Schaufenster stellen.Die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben aber auch Auswirkungen auf den Welttag des Buches am 23. April: Die Leseförderungsaktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, die Lesefreude-Aktionen der Postzusteller*innen, die Veranstaltungsreihe Lese-Reise, #verlagebesuchen, Lesungen und Schnitzeljagden werden auf den Weltkindertag im September geschoben. Ganz ausfallen soll der Welttag des Buches am 23. April aber nicht: Die Initiator*innen des Welttags des Buches in Deutschland rufen dazu auf, online und via Social Media Bücher zu verschenken und die Freude am Lesen digital zu verbreiten.Zudem veranstalten viele Buchhandlungen und Verlage zahlreiche Online-Aktionen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels lädt beispielsweise mit seiner Initiative „Jetzt ein Buch!“ unter den Schlagworten #StayAtHomeReadABook und „Der Buchhandel liefert“ dazu ein, Lesefreude zu verschenken.Weitere Informationen finden Sie auf www.welttag-des-buches.de