Bridges Kammerorchester präsentiert neues Album

Das Bridges Kammerorchester feiert die Veröffentlichung seines zweiten Albums „Complementarity“. Im März finden dazu gleich drei Konzerte des Orchesters in Kronberg, Hanau und Dreieich statt.

Identität + Integration = Identigration?

Das war eine schöne Überraschung für das Bridges Kammerorchester , als es ihr Debütalbum „Identigration“ in die Bestenliste 2/2021 schaffte und mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Und das in der Kategorie „Grenzgänge“. Das passte, schließlich war das im April 2016 erstmals im Sendesaal des Hessischen Rundfunks präsentierte Projekt um geflüchtete Musiker und Musikerinnen gegründet worden.„Bridges – Musik verbindet“ lautet da das Motto, transkulturell war das Zauberwort für die vielfältigen kleineren Ensembles und das 2019 zusammengestellte Kammerorchester mit freiberuflichen Musikern und Musikerinnen und Mitgliedern als Experten für arabische, persische und europäische Klassik, Jazz , zeitgenössische Musik, osteuropäische Folklore sowie verschiedene Formen zentralasiatischer und lateinamerikanischer Musik. Für alle galt und gilt, die eigene kulturelle Identität zu bewahren und sich der Herausforderung Integration zu stellen.Aus Identität und Integration kreierte Komponist Peter Klohmann „Identigration?“. Das Fragezeichen ist längst einem Ausrufezeichen gewichen. Auch das neue, zweite Album hat mit „Complementarity“ einen programmatischen Titel. Scheinbar Widersprüchliches löst sich auf wundersame Weise auf. Instrumente aus den unterschiedlichsten Kulturen harmonieren miteinander.„Modern, mit einer Stimmung, mit einer Sinnlichkeit, die vielen in den normalen, konventionellen Klassikkonzerten abhanden gekommen ist“, würdigte Deutschlandfunk Kultur die Arbeit von Bridges. Mit gleich drei Album-Release-Konzerten, am 2. März, 19:45 Uhr im Casals Forum Kronberg, am 3. März, 19 Uhr im Congress Park Hanau und am 7. März, 20 Uhr im Bürgerhaus Dreieich feiert das Bridges Kammerorchester nun die Veröffentlichung des neuen Albums.