Der Chef an der Gitarre

Am Freitag und Samstag steigt auch die Batschkapp ins Livestream-Angebot ein. Mit The Terrible Noises und Shantel & Bucovina Club Orkestar stehen zwei Frankfurter Institutionen auf der Bühne. Für mindestens zwölf Euro darf man online dabei sein.

Bis dato war Ralf Scheffler kein Freund von Konzerten als Livestreams. Das wurde zumindest kolportiert. Jetzt hat der Chef der Batschkapp seine Einstellung zum Online-Format geändert. Und so steigen am Freitag und Samstag die ersten Testballons. An der Gesamtsituation für die Liveclubs hat sich seit Beginn des zweiten Lockdowns nichts geändert. In der Phase der Lockerungen davor konnte zumindest der „Sommergarten“ zu Hygienebedingungen bespielt werden. „Wir haben nach wie vor ,Betriebsverbot’, keine Einnahmen, immense monatliche Kosten, und es ist wenig Besserung in Sicht“, erklärt Matze Brunner, der in der „Kapp“ für Booking und Pressearbeit zuständig ist, den Stimmungswandel in der Gwinnerstraße. „Denn es muss ja weiter gehen und wir wollen mit unserem Chef persönlich ein kleines Lebenszeichen setzen und hoffen auf Unterstützung.“Am Freitag, 12. März, 19.30 Uhr, stehen bei der Premiere der Batschkapp-Livestreams The Terrible Noises auf der Bühne der leider leeren Halle. Der Termin ist nicht zufällig gewählt. Genau vor einem Jahr begann die Leidenszeit und die Krise nahm ihren Lauf. „50’s & 60’s Beatband mit dem Batschkapp-Chef persönlich!“ heißt es in der Werbung. Denn in der Hausband ist Scheffler der Rhythmus-Gitarrist (unser Bild) während Brunner singt und die Lead-Gitarre spielt, unterstützt von Bassist Udo Fliegl (sonst Monitormixer im Haus) und Sepp’l Niemeyer, einem alten Freund des Hauses, am Schlagzeug.Wer ein Ticket für den Abend online erwirbt, kann sich auf Interpretationen von Stücken der Doors, Kinks, Velvet Underground, Creedence Clearwater Revival und vielen anderen mehr freuen. Es gibt Einzeltickets (12 Euro) und Familientickets (17,50 Euro), aber auch Unterstützertickets für 28,50 beziehungsweise 45 Euro, Spende quasi inklusive. Allerdings gibt es auch ermäßigte Tickets. „Für alle, die sich den normalen Preis nicht leisten können und trotzdem dabei sein möchten“, heißt es dazu. Am Samstag, 19.30 Uhr ist dann Shantel mit seinem Bucovina Club Orkestar an der Reihe. Hier gibt es Tickets für 28,50 bis 61,50 Euro regulär und ermäßigt für 12 Euro das Einzelticket.