Absage für Höchster Theaterspektakel

Das Theaterfestival Barock am Main, das vom 22. Juli bis 15. August in Höchst geplant war, findet auch in diesem Jahr nicht statt. Die Veranstaltungsreihe rund um barocke Komödiendichtung in Mundart wurde bereits vergangenes Jahr coronabedingt abgesagt.

Derzeit scheinen kein unterhaltsamer Theatersommer und Kulturveranstaltungen möglich: Nachdem bereits der Wäldchestag sowie die Frühjahrs-Edition der Dippemess aufgrund des Pandemie-Geschehens abgesagt werden mussten, wurde nun auch das Theaterfestival Barock am Main in Höchst abgesagt. Die Veranstaltungsreihe hätte in diesem Jahr mit insgesamt 22 Aufführungen des Theaterstücks „Worschtmichels Traum oder Der König von Frankfort“ mit dem Schauspieler Michael Quast und dem Barock am Main-Ensemble im Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur stattfinden sollen.„Die aktuelle Lage lässt auch in diesem Sommer keine zuverlässige Planung zu“, verkündete Hauptdarsteller und Festivalmitbegründer Michael Quast in einer Mitteilung. Die Investitionen für die Ersatz-Spielstätte im Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur und für die absehbaren Hygiene-Maßnahmen bei reduzierten Einnahmemöglichkeiten stellten ein finanzielles Risiko dar, das die Volksbühne als privates Theater nicht eingehen könne. Auch bei den angekündigten Hilfsfonds der öffentlichen Hand gebe es Unwägbarkeiten, ganz abgesehen vom Damoklesschwert eines unvorhersehbaren Verlaufs der Pandemie. Michael Quast beschloss daher das Aus für das diesjährige Theaterfestival: „Es verspricht kein heiterer, entspannter Festivalsommer zu werden. Wir sagen ab und hoffen auf bessere Zeiten.“Den Sommer 2021 wolle das Barock am Main-Team und die Volksbühne aber nach Aussage von Quast nicht tatenlos verstreichen lassen: Für Juli würden Pläne geschmiedet für die Spielstätte in der Frankfurter Innenstadt, die Volksbühne im Großen Hirschgraben.Seit 2004 wird das Theaterfestival Barock am Main unter freiem Himmel im Garten des Höchster Bolongaropalasts ausgetragen. Nachdem dieser aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit jedoch nicht nutzbar ist, sollte das Festival eigentlich in die Porzellan-Manufaktur umziehen. Seit 2009 ist die Volksbühne Frankfurt am Main mit ihrem Direktor und Mitinitiator des Barock am Main-Festivals, Michael Quast, Träger der Veranstaltungsreihe. Interessierte erhalten aktuelle Informationen zum Festival und zu bereits erworbenen Tickets über die Barock-am-Main-Website.