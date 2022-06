Der Niedergang der Hoechst AG

Ein Kapitel der deutscher Industriegeschichte: In seinem Buch „Goodbye Höchst“ berichtet das ehemalige Vorstandsmitglied der Hoechst AG, Karl-Gerhard Seifert, vom Niedergang des Chemiegigantens. Am 12. Juni findet ein Autorengespräch in der Jahrhunderthalle statt.