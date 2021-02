Weihnachtsstimmung zu Karneval

Während die Kinohäuser derzeit noch aufgrund der Pandemie geschlossen bleiben müssen, wartet das Autokino Gravenbruch im Februar neben zahlreichen älteren Filmen mit einigen Kino- und Blu-ray-Vorpremieren auf.

Angesichts anhaltender Kinoschließungen baut das Autokino Gravenbruch seit einem Jahr auf Dauerbrenner wie „Das perfekte Geheimnis“ oder „Knives Out“. Neue Filme haben es mitunter schwer, gegen die vertrauten Hits anzukommen. Einige DVD-/Blu-ray-Premieren kann man jetzt vor dem Release einmal auf einer der beiden Leinwände erleben. In der Actionkomödie „Chick Fight“ (Mittwoch, 10. Februar, 19 Uhr) etwa treffen Malin Akerman und Bella Thorn in einem Underground-Fight-Club nebst Alec Baldwin als abgehalfterter Trainer aufeinander.



In „Rogue Hunter“ (Freitag, 12. Februar, 22.15 Uhr) fliehen Megan Fox und ihr Söldnerteam mit der befreiten Tochter eines Gouverneurs vor afrikanischen Terroristen direkt ins Jagdrevier von Krokodilen und CGI-Löwen. Nach langen TV-Jahren kehrt Regisseurin MJ Bassett („Silent Hill 2“) mit diesem Verfolgungsreißer wieder in Kinogefilde zurück. Im mit düsteren Farbton fotografierten Geisterschocker „The Evil Next Door“ (Freitag, 19. Februar, 22.15 Uhr) der schwedischen Genrespezialisten Tord Danielsson und Oskar Mellander wird eine Patchwork-Familie mit dem Geheimnis des leerstehenden Nachbarhauses konfrontiert, in dem ein verschwundenes Kind erscheint.



Eigentlich hätte „Ein Doktor auf Bestellung“ (Montag, 15. Februar, 19 Uhr) an Weihnachten anlaufen sollen, was durch die Kinoschließung verhindert wurde. Am Rosenmontag lässt sich nun erleben, wie Komödiant Michel Blanc in seiner Paraderolle als misanthropischer, gestresster Arzt mit Rückenschmerzen einen chaotischen Fahrradkurier als Vertretung anheuert. Tristan Séguéla baut in der witzigen Feiertagskomödie auf das bewährte Rezept aus „Ziemlich beste Freunde“ samt melodramatischer Einlagen.



Ebenso handelt es sich bei der australischen Romanze „Das Mädchen Deiner Träume“ (Sonntag, 28.2., 18.45 Uhr) um eine Kino-Preview. Teenageridol Brenton Thwaites („Pirates of the Caribbean“) verkörpert einen an Schizophrenie leidenden Musiker auf der Suche nach seiner Traumfrau, der er scheinbar nach einem Suizidversuch begegnete. Regisseur Luke Eve packte schwierige Themen wie Paranoia, Persönlichkeitsstörungen und Bruderzwist in sein stimmiges Road Movie. Es muss also nicht immer „Harry Potter“ im Autokino sein.