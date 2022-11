Drei Tage lang offene Ateliers

Von Freitag bis Sonntag finden im Atelierfrankfurt die Open Studios statt. Die Künstlerinnen und Künstler des Kunstzentrums gewähren einen Einblick in ihre Arbeit. Das Wochenende wird von einem vielseitigen Programm begleitet.

Rund 220 Künstlerinnen und Künstler des Atelierfrankfurt öffnen von Freitag bis Sonntag die Türen ihrer Ateliers. Auf sechs Stockwerken können Besucherinnen und Besucher die Arbeitswelten von Kunstschaffenden und Kreativen unterschiedlichster Disziplinen ansehen und sich einen Eindruck von den Arbeitsprozessen verschaffen.



Das Wochenende der offenen Ateliers wird ergänzt von einem gemischten Rahmenprogramm im Erdgeschoss des Atelierfrankfurt, bestehend aus Ausstellungen, Installationen und Videokunst. Außerdem betreut am Freitag ab 22 Uhr der Streetart- und Graffiti-Künstler Studio Fatal einen musikalischen und künstlerischen Abend im Clubraum des Kreativquartiers. Darüber hinaus sorgt die AF Kantine für Speis und Trank.



Die Ateliers sind am Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag von 14 Uhr bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro inklusive eines Energie-Euros.