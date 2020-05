Zurück in den Kinosessel

Seit dem vergangenen Freitag hat die Astor Film Lounge im Einkaufszentrum MyZeil wieder geöffnet. Leiter Oliver Stubbe setzt auf Klassiker und Filme, die kurz vor dem Lockdown anliefen. Dazu gibt es einen Cocktailservice bis zum Platz.

Während die meisten Kinos in Hessen aufgrund der zahlreichen Regelungen noch geschlossen bleiben, hat die Astor Film Lounge seit vergangenem Freitag wieder geöffnet. Das Kino in der vierten Etage des Einkaufszentrum MyZeil bietet normalerweise 420 Saalplätze, verteilt auf fünf Sälen. Aktuell können nur noch hundert Personen das Kino besuchen. „Aufgrund der Abstandsregelungen, die sich auf die Saalgröße beziehen, können wir pro Saal nur etwa ein Viertel der Gesamtkapazität zulassen“, sagte Oliver Stubbe, Leiter der Astor Film Lounge. Nichtsdestotrotz wollen er und sein Team den Gästen trotz aller Auflagen ein schönes Ambiente ermöglichen.



Um die Abstandsregeln zu gewährleisten, werden die Plätze den Besucherinnen und Besucher vor Ort zugewiesen, eine freie Platzwahl sei dementsprechend nicht mehr möglich. Zudem müssten, ähnlich wie in Gastronomie-Betrieben, die persönlichen Daten aufgenommen werden, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Stubbe sagte: „Wir tun dies nicht, um Datenklau zu betreiben. Es geht immer um die Sicherheit unserer Gäste.“ Dementsprechend sei auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Platz Pflicht. Dort angekommen dürfen die Masken jedoch abgenommen werden.



Da deutschlandweit noch nicht alle Bundesländer die Öffnung der Kinos erlaubt haben, können neue Kinofilme noch nicht gezeigt werden. Deshalb setzt Stubbe aktuell auf eine Mischung aus Klassikern und Filmen, die kurz vor dem Lockdown in den Kinos anliefen. Neben den Känguru-Chroniken und der Actionkomödie The Gentlemen laufen derzeit auch Bohemian Rhapsody, Parasite und Systemsprenger.



Stubbe sagt: „Im Prinzip sind wir wie die Autokinos, die gerade gut laufen. Bei uns gibt es jedoch einen Getränke-Service bis zum Platz.“ Die Cocktailbar bleibe zwar aktuell noch geschlossen, Gäste könnten ihren Aperitif aber am Platz einnehmen, so der Leiter. Dieser werde dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebracht.