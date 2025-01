FEE. vs. CÖNIG zurück in der Frankfurter Brotfabrik

Nach einer längeren Pause kommt FEE. vs. CÖNIG als Mix aus Konzert und Poetry Slam wieder auf die Bühne der Brotfabrik in Frankfurt – und zwar dreimal im Jahr 2025. Das JOURNAL sprach mit dem Duo.

FEE. vs. CÖNIG in der Brotfabrik: Konzert trifft auf Poetry Slam

JOURNAL FRANKFURT präsentiert: FEE. vs. CÖNIG, Brotfabrik, Frankfurt, Bachmannstraße 2-4, 23.1., 20 Uhr, Eintritt: VVK 15 Euro/ AK 18 Euro

Fee. und Cönig: Wir haben vier Jahre pausiert, weil wir nach der Pandemie erst einmal andere Prioritäten und Projekte hatten, schließlich gab es in der Kunst einiges wieder aufzubauen. Den Kontakt zueinander haben wir aber nie verloren und auch nicht den Spaß an unserer gemeinsamen Show, die wir 2025 dreimal in der Brotfabrik spielen.Wir haben uns vor gefühlt hundert Jahren auf Poetry Slams kennengelernt, bei denen Fee als Feature war und Jan im Wettbewerb angetreten ist und waren seit der ersten Sekunde befreundet. Wir haben schon immer eine Art miteinander gepflegt, uns freundschaftlich anzusticheln und zu piesacken. Dass uns unsere Leidenschaft für Musik und Literatur verbindet, war der Grundstein für unsere Show FEE vs. CÖNIG.Die Show lässt sich nur schwer in Worte fassen, deswegen sollte man sie sich einfach mal anschauen. Es gibt Musik, Gedichte, unterhaltsame Texte, eine Fragerunde, kleine Spiele, Kunst von Fee und Jan, aber auch von ihren Gästen. Und natürlich die Entscheidung, welches Team gewinnt und dem anderen Team eine unangenehme Aufgabe stellen darf.Wir laden uns immer spannende Persönlichkeiten aus unseren Kunstformen ein. Jans Gast ist diesmal Laura Paloma. Sie ist eine Frankfurter Autorin, Showmasterin und Comedienne, die unfassbar viele Stile beherrscht. Aktuell ist sie eine der Autorinnen im Buch Skyline Zeilen, einer Frankfurter Anthologie. Fees Gast ist der Liedermacher Komparse aka Bodo von Zitrewitz aus Köln. 2024 haben die beiden einen gemeinsamen Song rausgebracht und sich bei dieser Zusammenarbeit so gut verstanden, dass Komparse nicht in der Showreihe fehlen darf.