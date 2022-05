Public Viewing auf dem Opernplatz

Public Viewing auf dem Opernplatz: Das Konzert des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das parallel im Großen Saal der Alten Oper stattfindet, wird am kommenden Donnerstagabend live und kostenlos übertragen.

Unter dem Motto „Alte Oper InsideOut“ findet am kommenden Donnerstag erstmals ein Public Viewing-Event auf dem Opernplatz statt. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das im Großen Saal der Alten Oper spielt, wird als Livestream auf dem Opernplatz übertragen. Ab 20 Uhr gibt es unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann mit Klavier-Solistin Beatrice Rana und „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss auf die Augen und Ohren.



„Mehr als zwei schwierige Jahre lang mussten wir so vieles komplett absagen, umplanen, verschieben – und immer wieder die Zahl der Gäste im Haus begrenzen. Umso schöner finde ich es, wenn wir jetzt im Gegenteil den Kreis einmal weiter öffnen können, um noch deutlich mehr Menschen, als in den Großen Saal passen, einen hoffentlich unvergesslichen Konzertabend zu bescheren“, sagt Markus Fein, Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper. Zwar könne ein Videostream kein Live-Erlebnis ersetzen, führt Fein weiter aus, trotzdem seien Begegnungen, Nähe und Gemeinschaft maßgeblich für ein positives Musikerlebnis.



Das Public Viewing auf dem Opernplatz ist frei zugänglich und kostenlos. Ab 19 Uhr stellen die Veranstaltenden Sitzmöglichkeiten und Stehtische bereit, eine Reservierung ist nicht möglich. Es können aber auch eigene Sitzgelegenheiten sowie eigene Speisen und Getränke mitgebracht werden. Ein kleines Angebot an Verpflegung soll ebenfalls zum Verkauf stehen. Die Übertragung findet bei jedem Wetter statt und wird laut den Veranstaltenden inklusive einer 25-minütigen Pause etwa zwei Stunden dauern.