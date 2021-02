Mutmaßlicher Raser-Unfall in Sachsenhausen

Am Samstagnachmittag ist es in Frankfurt-Sachsenhausen zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 38-jähriger Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Gruppe Passanten gerast. Zwei Menschen starben.





Erneut hat es in Frankfurt einen verheerenden Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren: Laut Polizei hat am Samstagnachmittag ein 38-Jähriger in Sachsenhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist infolgedessen in eine Gruppe Passanten gefahren. Zwei Fußgänger, 31 und 40 Jahre alt, wurden dabei tödlich verletzt. Der Fahrer des Unfallwagens wurde schwer verletzt.Der Unfall fand im Bereich Oppenheimer Landstraße/Möhrfelder Landstraße statt; der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Gegenüber der FAZ gab die Polizei an, der Unfallverursacher sei bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Derzeit werde ermittelt, ob der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sei und ob er unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte.Erst im November des vergangenen Jahres war ein 38-jähriger SUV-Fahrer im Ostend wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Auch bei diesem Unfall starben zwei Menschen.