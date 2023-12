„Ehrlicher Fahrplan“, Dondorf-Druckerei und Städtische Bühnen – Der Jahresrückblick

2023 ist in Frankfurt einiges passiert: Die Dondorf-Druckerei wurde besetzt, die Zukunft der Städtischen Bühnen nimmt Gestalt an und der ÖPNV stand in den Schlagzeilen. Das JOURNAL blickt zurück.