Mehrere U-Bahn- und Straßenbahnlinien für Wochen gesperrt

Wegen Arbeiten am Gleis kommt es zu Sperrungen mehrerer U- und Straßenbahnlinien in Frankfurt. Auch Busse sind betroffen.

Gleisbauarbeiten im Frankfurter Norden: U2 und U9 fahren planmäßig

Gleisbauarbeiten im Nordend: Straßenbahnlinien 12 und 14 werden umgeleitet

Busse und U-Bahnen können alternativ zur Linie 12 genutzt werden

Das Frühjahr in Frankfurt ist bereits von mehreren Beeinträchtigungen im ÖPNV gekennzeichnet. Fahrgäste müssen sich noch bis kommenden Montag gedulden, ehe sie die Linien U4 und U5 wieder nutzen können, die wegen der Installation eines neuen Zugsicherungssystems für Wochen ausgefallen sind. Allerdings beginnen in der kommenden Woche an anderer Stelle Arbeiten, weshalb es erneut zu Beeinträchtigungen kommt.Die städtische VGF teilte mit, dass von Montag (15. April) bis Montag (13. Mai) Gleisbauarbeiten in der Nähe der Station „Zeilweg“ anstehen. Dort ist Regenwasser eingesickert, was den Boden abgesenkt hat. Dadurch kommt es zu einer Streckenunterbrechung am Zeilweg, der die U-Bahnlinien U1, U3 und U8 betrifft und Umleitungen nötig macht.Die Linie U1 fährt nur noch zwischen Südbahnhof und Heddernheim, aber öfters, um die Linien U3 und U8 in dem Abschnitt zu kompensieren. Nicht betroffen sind die Linien U2 und U9. Die U3 aus Ginnheim wird über die Station „Heddernheimer Landstraße“ zur Station „Wiesenau“ umgeleitet, von wo sie weiter nach Oberursel-Hohemark fährt. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) überbrückt die Strecke zwischen Heddernheim und „Heddernheimer Landstraße“. Alternativ kann für eine Fahrt zum Bahnhof Oberursel auch die S5 genutzt werden.Komplett eingestellt wird die U8 in dem besagten Zeitraum. Als Ersatz zwischen Südbahnhof und Heddernheim dient die U1 und zwischen den Stationen „Heddernheimer Landstraße“ und „Riedberg“ die U9. Letztere fährt länger in den Abendstunden, um die U8 ersetzen zu können. In der Woche verkehrt sie außerdem durchgängig mit drei Wägen. Am Wochenende und an Feiertagen ersetzt die U2 die sonst für den Nachtverkehr übernehmende U8 vom Südbahnhof bis zur Station „Nieder-Eschbach“. Nachts fahren SEV-Busse zwischen Heddernheim und Riedberg.Die Baumaßnahme wirkt sich auch auf zwei Buslinien aus. Die Buslinie 29 umfährt den Zeilweg über die parallel verlaufende Hessestraße, wo eine Ersatzhaltestelle „Zeilweg“ eingerichtet ist. Ab der Haltestelle „Sandelmühle“ fährt sie wieder regulär. Damit der SEV Platz hat, fährt die Metrobuslinie M60 nicht durch die Schleife an der U-Bahnstation „Heddernheim“, sondern hält in beiden Richtungen an den Nachtbushaltestellen der N8. Busfahrten, die in Heddernheim enden, werden bis zur Haltestelle „Im Uhrig“ verlängert.Auch im Nordend ist der ÖPNV für mehrere Wochen beeinträchtigt: Vom Montag (15. April) bis Sonntag (5. Mai) werden in der Hartmann-Ibach-Straße und der Burgstraße Gleisbauarbeiten durchgeführt. Deshalb kommt es zu Veränderungen bei den Straßenbahnlinien 12 und 14. Die Linie 12 ist direkt betroffen, während die Linie 14 streckenweise als Alternative zur 12 genutzt werden kann.Die Linie 12 fährt von der Rheinlandstraße kommend regulär über die Konstablerwache bis zur Haltestelle „Rohrbachstraße/Friedberger Landstraße“ und von dort auf dem Weg der Linie 18 über „Nibelungenplatz“ bis „Gravensteiner-Platz“ und zurück. Ab „Gustavsburgplatz“ fährt die Linie 14 ihren regulären Weg bis zur Haltestelle „Saalburg-/Wittelsbacherallee“ und von dort weiter auf dem Linienweg der 12 über „Eissporthalle/Festplatz“ bis zur „Hugo-Junkers-Straße“ und zurück.Fahrgäste können weitere Alternativen zur Linie 12 nutzen. Die U4 verkehrt zwischen „Konstablerwache“ und „Bornheim Mitte“ und die U7 zwischen „Konstablerwache“ und „Eissporthalle/Festplatz“: Mit der Buslinie 38 und OF103 kann zwischen den Haltestellen „Eissporthalle/Festplatz“, „Saalburg-/Wittelsbacherallee“ und „Bornheim Mitte“ gefahren werden. Nutzbar ist außerdem die Metrobuslinie M43: Sie endet wegen der Bauarbeiten an der Eissporthalle und verkehrt wie während der Osterferien zwischen „Bornheim Mitte“ und der Eissporthalle.Die VGF empfiehlt den Fahrgästen, sich über die RMVGo-App oder auf der Internetseite des RMV über die Fahrpläne zu informieren. Dazu kann auch das RMV-Servicetelefon unter 069 24 24 80 24 angerufen werden.