Woolworth übernimmt Laden in Bockenheim

Das Zalando Outlet auf der Leipziger Straße in Frankfurt-Bockenheim schließt Anfang 2025. Die Kaufhauskette Woolworth übernimmt die Räumlichkeiten.

Zalando Outlet auf der Leipziger schließt

Zweiter Standort auf der Zeil als möglicher Grund für das Aus?

Bis zu 70 Prozent Rabatt in Zalando Outlets

Zalando Outlets in Frankfurt



Leipziger Straße 41-43, Bockenheim

Geöffnet: Mo-Sa 10-20 Uhr

Bis 11. Januar 2025



Zeil 119, Innenstadt

Geöffnet Mo-Sa 10-20 Uhr

Fliegender Wechsel in Bockenheim: Bereits im Frühjahr 2025 plant die Kaufhauskette Woolworth, die Räumlichkeiten des Zalando Outlets zu übernehmen, wie dieberichtet. Woolworth wird das 1800 Quadratmeter große Obergeschoss des Gebäudes beziehen. Derzeit betreibt die Kette sieben Filialen in Frankfurt, eine davon befindet sich bereits in der Leipziger Straße. Sie soll bleiben.Nach zehn Jahren auf der Leipziger Straße schließt das Zalando Outlet zum 11. Januar 2025 seine Türen. „Bis dahin hast du jetzt noch die Möglichkeit in den Store zu kommen und dir die besten Schnäppchen zu sichern!“, steht auf der Internetseite des Modehandels geschrieben. Grund für den Rückzug aus Bockenheim ist, dass der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Zalando hätte den Standort gerne weitergeführt, heißt es vonseiten des Unternehmens.Im August 2023 hatte Zalando ein zweites Outlet in Frankfurt eröffnet. Der Store auf der Zeil hat eine Fläche von mehr als 1600 Quadratmetern verteilt über vier Stockwerke. Bereits im Zuge der Eröffnung wurde spekuliert, dass der Innenstadt-Store das Aus für den Standort in Bockenheim bedeuten könnte. Bis Ende 2024 sei er sicher, hieß es damals. Darüber hinaus käme es auf die Entwicklung und weitere Gespräche an.Unterdessen haben auf der Zeil auch in den vergangenen Wochen einige Läden aufgemacht: Der Snipes Flagship-Store (Hausnummer 79) mit integriertem Recordingstudio soll „Anlaufpunkt für die Streetwear-Community“ sein. Im Apollo Flagship-Store (Hausnummer 113) können Kundinnen und Kunden sich auf zwei Etagen beraten lassen und Luxusartikel kaufen. Und im Bienenkorbhaus nahe der Konstablerwache ist seit neuestem Sportscheck ansässig. Der Laden für Sportartikel, -bekleidung und -schuhe war vorher in der Schäfergasse zu finden.In seinen Outlets verkauft Zalando Ware, die nicht mehr im Onlineshop angeboten werden kann. Dazu gehören retournierte Artikel oder Artikel mit kleinen Fehlern, Einzelgrößen sowie Mode aus dem Vorjahr. Auch Markenprodukte haben die Outlets im Angebot und bieten bis zu 70 Prozent Rabatt auf ihr ganzes Sortiment.