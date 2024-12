Angebote und Aktionen gegen Einsamkeit

Weihnachten steht vor der Tür, doch für einsame Menschen kann die besinnliche Zeit zur Belastung werden. Viele Vereine, Kirchen und Initiativen in Frankfurt bieten Angebote für gemeinschaftliches Feiern.

Telefonseelsorge – Unterstützung in der Stille der Feiertage

Initiative „Keinerbleibtallein“ vermittelt Kontakte für die Weihnachtsfeier

Kompetenznet Einsamkeit: Bund bietet Angebote gegen Einsamkeit

Stützende Hände: Weihnachtsfeier für Senioren

Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit des Zusammenseins, der Familie und der Freunde. Doch nicht jeder kann die Feiertage im Kreis von Vertrauten verbringen. Für diejenigen, die alleine Weihnachten erleben müssen, gibt es in Frankfurt zahlreiche Angebote und Aktionen. Sie helfen, den einsamen Stunden zu entgehen und den Feiertagen trotzdem eine besondere Bedeutung zu verleihen. Hier eine Übersicht der wichtigsten Angebote, die der Einsamkeit trotzen.Die Frankfurter Telefonseelsorge ist ein wertvoller Ansprechpartner für alle, die sich in dieser Zeit einsam fühlen und jemanden zum Reden brauchen. An den Feiertagen sind die Seelsorger rund um die Uhr erreichbar und bieten anonymen und einfühlsamen Rat. Das Angebot ist kostenfrei und für jeden zugänglich.Die Weißfrauen-Diakoniekirche im Frankfurter Bahnhofsviertel ist ebenfalls ein Ort, an dem einsame Menschen willkommen sind. Am 24. Dezember beginnt die „Lange Nacht“ mit einem Weihnachtsgottesdienst um 18 Uhr. Im Anschluss daran gibt es ein gemeinsames Weihnachtsessen sowie Live-Musik. Die Veranstaltung endet am ersten Weihnachtstag mit einem Frühstück.Ein weiteres hilfreiches Angebot findet sich auf den sozialen Medien: Die Initiative „Keinerbleibtallein.net“ vernetzt Menschen über Facebook und Instagram miteinander, die Weihnachten gemeinsam verbringen möchten. Ob als Gastgeber oder Gast – die Plattform vermittelt Kontakte für Weihnachtsfeiern und sorgt so dafür, dass niemand in Frankfurt alleine feiern muss. Diese Aktion ermöglicht es, in geselliger Runde das Fest zu erleben, auch wenn man keine Familie oder Freunde in der Nähe hat.Unter dem Motto „Keiner allein an Weihnachten“ organisiert die Community-App Meet5 zahlreiche Spaziergänge an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen. Über 15 000 Teilnehmer und 2000 geplante Treffen deutschlandweit bieten eine einfache Möglichkeit, die Feiertage gemeinsam in der Natur zu genießen und neue Kontakte zu knüpfen. Wer in Frankfurt an den Feiertagen einen Spaziergang unternehmen möchte, findet viele Gelegenheiten, sich einer Gruppe anzuschließen.Lukas Reinhardt, Gründer von Meet5, erklärt: „Die Feiertage können eine Herausforderung sein, besonders wenn soziale Kontakte fehlen. Mit unseren Weihnachtsspaziergängen möchten wir das ändern und den Menschen zeigen, dass niemand an Weihnachten allein sein muss.“Als überregionales Angebot hat das Kompetenznetz Einsamkeit, eine Initiative des Bundes, auf seiner Webseite eine Vielzahl von Angeboten gegen Einsamkeit an den Feiertagen zusammengestellt. Über die Plattform können sich Menschen über Aktionen, Veranstaltungen und Unterstützungsmöglichkeiten informieren, die speziell darauf ausgerichtet sind, Einsamkeit in der Weihnachtszeit zu bekämpfen.Am Kaisersack nahe des Hauptbahnhofs verteilen zu Heiligabend die Helfer der Johanniter-Suppenküche warme Mahlzeiten und nützliche Gebrauchsgegenstände. Diese Aktion richtet sich an Menschen, die auf der Straße leben oder in Not sind. Es ist eine gute Möglichkeit, in der Gesellschaft anderer Menschen die Weihnachtszeit zu erleben.Für Alleinstehende Senioren in Frankfurt bietet der Verein „Stützende Hände“ eine besondere Weihnachtsfeier an. In seinem Vereinshaus in der Mainzer Landstraße wird am Weihnachtsabend ab 15 Uhr ein festliches Event mit Musik, Tanz und internationalem Essen veranstaltet. Rund 80 alleinstehende Senioren sind eingeladen, in geselliger Runde das Fest zu feiern und sich von der festlichen Atmosphäre tragen zu lassen.