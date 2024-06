Auf dem Gelände des Stadions und des dazugehörigen Stadionbads entsteht momentan ein Kletterwald für Groß und Klein. Er soll noch im laufenden Jahr eröffnet werden.

Meyer: „Mit dem Kletterwald schaffen wir eine neue familienfreundliche Aktivität“

Fußball-EM 2024 in Frankfurt: Fünf Partien werden im Waldstadion ausgetragen

Frankfurter Kletteraffen aufgepasst: Im Stadtwald – genauer genommen auf dem Gelände des Waldstadions sowie des dazugehörigen Stadionbads – entsteht derzeit ein Kletterwald, der sowohl Kinder als auch Erwachsene für sportliche Betätigung inmitten der Natur begeistern soll. Wackelige Brücken, ein fast 30 Meter hoher Turm und eine Drahtseilrutsche sorgen für den passenden Adrenalin-Kick. Die Weitblick Naturerlebnis GmbH, die bereits drei Kletterwälder in Wiesbaden und Darmstadt betreut, kümmert sich auch beim Klettern im Frankfurter Stadtwald um die Sicherheit.„Mit dem Kletterwald schaffen wir nun eine neue familienfreundliche Aktivität im Deutsche Bank Park, die in das Gesamtkonzept passt, Angebote auf dem Gelände über den Fußball hinaus für die Menschen in der Region zu schaffen“, sagt Patrik Meyer, Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH. „Wir freuen uns, dass nach langjähriger Planung das Projekt nun umgesetzt werden kann, die Bauarbeiten haben kürzlich begonnen.“ Für den Bau des Kletterwalds werden hauptsächlich natürliche Materialien verwendet, er soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.Bevor es jedoch so weit ist, finden im Waldstadion – beziehungsweise der „Arena Frankfurt“ – im Zuge der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft fünf Spiele statt: Los geht es am Montag, den 17. Juni, mit der Partie Belgien gegen die Slowakei. Am 20. Juni spielt Dänemark gegen England. Am 23. Juni kommt die Nationalelf zu Besuch und misst sich mit der Schweiz. Und am 26. Juni ist die Slowakei erneut zu Gast, diesmal gegen Rumänien. Außerdem findet am 1. Juli ein Achtelfinale statt.