Gutes tun mit Kaffee: Unterstützung für Bedürftige in Frankfurt

Zwei Kaffees bezahlen, einen spenden: Die Aktion „Suspended Coffee“ von „Bijans Helfer mit Herz“ ermöglicht Bedürftigen in Frankfurt kostenlose Snacks und Getränke – unterstützt von lokalen Cafés und Kiosken.

Aufgeschobener Kaffee für den guten Zweck

Info

Ein Überblick über alle teilnehmenden Geschäfte in Frankfurt:



Yok Yok, Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt

Le Croissant, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt

Nekos Cafe & Bar, Münchener Straße 32, 60329 Frankfurt

Imbiss und Kiosk am USA-Konsulat, Gießener Straße 58, 60435 Frankfurt

Tabak Shop, Kaiserstraße 78, 60329 Frankfurt

Copy Shop Kaiser, Kaiserstraße 57, 60329 Frankfurt

Downtown Post & More, Taunusstraße 45–47, 60329 Frankfurt

Central Lotto Cafe, Moselstraße 46, 60329 Frankfurt

Bread and more Bäckerei GmbH, Münchener Straße 19, 60329 Frankfurt

Orient Asia, Münchener Straße 55, 60329 Frankfurt

Nazar Markt, Münchener Straße 51, 60329 Frankfurt

Info

Der Verein „Bijans Helfer mit Herz“ wurde 2020 von Alaleh Bergmann und ihrem Partner Pascal Otten gegründet. Der Name des Vereins setzt sich aus dem Vornamen von Bergmanns Vater und ihrem Team zusammen. Laut dem Verein entstand der Name zu Ehren des Vaters, der sich sein ganzes Leben für wohnungslose Menschen und Geflüchtete einsetzte. Der gesamte Verein besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern und organisiert unter anderem Essensausgaben im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Zwei Kaffees bezahlen und nur einen erhalten – für den guten Zweck. Das ist das Prinzip einer Aktion, die vom Verein „Bijans Helfer mit Herz“ ins Leben gerufen wurde. Das Projekt „Suspended Coffee“ ist denkbar einfach. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, zwei Heißgetränke oder auch Snacks nach Wahl bei teilnehmenden Gastronomiebetrieben zu erwerben. Auch in Frankfurt beteiligen sich bereits mehrere Cafés, Kioske und Bäckereien an der Aktion.Der gemeinnützige Verein unterstützt seit Längerem Bedürftige und wohnungslose Personen in Frankfurt und Umgebung. Läden, die an der Aktion teilnehmen, signalisieren dies durch ein Plakat des Vereins, das nach außen hin gut sichtbar ist. Künstlerische Unterstützung erhielt der Verein dafür von der Frankfurter Künstlerin Anna Maria von Neumann, die das Plakat für die Aktion entworfen hat.Für die neueste Aktion hat sich der Verein ein einfaches Prinzip überlegt: Wer bei einem der teilnehmenden Geschäfte einen Kaffee oder Snack erwirbt, nimmt den ersten mit. Für den zweiten, den sogenannten „suspended“ oder auch „aufgeschobenen Kaffee“, wird ein Wertbon erstellt, der vor Ort bleibt. Betritt später eine bedürftige Person den Laden, kann der Wertbon gegen ein kostenfreies Getränk oder einen Snack eingelöst werden. Für die Läden selbst entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.© Anna Maria von Neumann