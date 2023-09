Frankfurt am Main Platz in Eskişehir eröffnet

In der türkischen Stadt Eskişehir wurde ein Frankfurt am Main Platz eröffnet. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft, für das Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und eine Delegation in der Türkei zu Gast waren.

Frankfurt am Main Platz: Goehte-Skulptur soll Platz schmücken

Info



Am 1. September 2021 wurde der Neebplatz in Bornheim mit dem damaligen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Erdem Tunçer, dem Generalkonsul der Republik Türkei, in Eskişehirplatz umbenannt. Die Initiative startete die Kommunale Ausländerinnen- und Ausländervertretung (KAV), die vom Magistrat und dem Ortsbeirat 4 aufgegriffen und umgesetzt wurde. Dass die KAV die Umbenennung vorgeschlagen habe, zeige, so Josef, wie wichtig der Stadtgesellschaft die Beziehung der beiden Partnerstädte sei.

Seit zehn Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Frankfurt und der türkischen Stadt Eskişehir. Nachdem bereits 2021 in der Saalburgstraße in Bornheim der Eskişehirplatz eingeweiht wurde, eröffnete nun der Frankfurt am Main Platz im dortigen Kentpark, einem beliebten Ort für Familien und jungen Menschen rund um den Fluss Porsuk.Zur Eröffnung empfing Eskişehirs Oberbürgermeister Yılmaz Büyükerşen Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) , Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Die Grünen), Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen), Claudia Korenke (CDU), Christoph Rosenbaum (Die Grünen) sowie Wirtschaftsvertreter. „Frankfurt und Eskişehir haben in der Vergangenheit unzählige Austausche und Projekte realisiert und ich freue mich, dies in meiner Amtszeit fortzusetzen“, betont Josef.Ergänzt werden soll der Frankfurt am Main Platz in Zukunft durch eine Goethe-Skulptur, die von Künstlerinnen und Künstlern aus beiden Städten gemeinsam realisiert wird. „Unsere Zusammenarbeit möchten wir in der Kultur bestärken. Deshalb hat sich die Stadt Frankfurt entschieden, eine Skulptur zur Erinnerung an Goethe für den Frankfurt-Platz zu stiften“, sagte Josef. Neben dem Kentpark besuchte die Delegation auch die von Büyükerşen gegründete Anadolu Universität, den Wissenschafts-, Kultur- und Kunstpark „Sazova“ sowie das „Haller Jugendzentrum“.