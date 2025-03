„Einfach Heiraten“: Evangelische Gemeinden segnen alle Paare

Rund 30 Evangelische Gemeinden in Hessen ermöglichen am 24. und 25. Mai die spontane Trauung und Segnung für jedes Paar. Auch an zwei Orten in Frankfurt können sich Menschen das Ja-Wort geben.

Niedrigschwelliges Angebot für Paare, denen der Segen Gottes wichtig ist

Tietz: „Organisatorischer Aufwand kann abschreckend wirken“

Info

Einfach Heiraten in Frankfurt

24. und 25. Mai 2025



Jugendkulturkirche Sankt Peter

Bleichstraße 33, Innenstadt



Flughafenkapelle

Terminal 1 (Abflug B), Frankfurt Airport



Weitere Informationen finden Sie hier.

Am 24. und 25. Mai bieten Evangelische Gemeinden in Hessen kostenlos Trauungen und Segnungen an. „Unsere Gesellschaft und damit auch die Form, in der heutzutage Beziehungen gelebt werden, werden vielfältiger. Darauf reagieren wir als Kirche mit diesem Angebot“, erklärt Beate Hoffmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). In Frankfurt beteiligen sich sowohl die Jugendkulturkirche Sankt Peter in der Innenstadt als auch die Flughafenkapelle am Terminal 1 an der Aktion „Einfach Heiraten“.Verschiedengeschlechtliche sowie gleichgeschlechtliche Paare können ohne Anmeldung in rund 30 evangelischen Gemeinden heiraten oder sich segnen lassen. Jedes Paar hat dann ungefähr 20 bis 30 Minuten Zeit für die Trauung oder Segnung von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin. Davor nimmt sich der Pfarrer oder die Pfarrerin Zeit für ein Gespräch, anschließend kann ein biblischer Text ausgesucht werden, der zu dem jeweiligen Paar passt. Vor Ort sind Musikerinnen und Fotografen, die in Anspruch genommen werden können. Trauungen können auch im Freien, am See oder im Wald stattfinden. Am Ende gibt es für jedes Paar eine Urkunde.Wer sich kirchlich trauen lassen möchte, sollte beachten, dass mindestens eine Mitgliedschaft in einer Evangelischen Kirche sowie die Trauurkunde der standesamtlichen Trauung vorliegen muss. Auch Personalausweise müssen mitgebracht werden. Die Ehe wird dann in den Kirchenbüchern eingetragen.Christiane Tietz, Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), sagt: „Wir wissen, dass kirchliche Trauungen vielen Paaren nach wie vor wichtig sind. Manchmal befinden sie sich aber in einer Lebenslage, in der der organisatorische Aufwand abschreckend wirken kann oder andere Gründe gegen ein großes Fest sprechen.“ Deshalb macht es die Aktion den Paaren so leicht wie möglich: Nicht mal eine Anmeldung ist erforderlich.Mit diesem niedrigschwelligen Angebot kommen die Kirchen auch solchen Paaren entgegen, die keine klassische Hochzeit , aber einen kirchlichen Segen möchten. Nachdem die Aktion vergangenes Jahr große Erfolge verzeichnete und über 100 Paare an einzelnen Standorten erreichte, wird das Angebot im zweiten Durchgang erweitert: Paare haben dieses Jahr die Möglichkeit, sich in Gemeinden in ganz Hessen und teilweise in Rheinland Pfalz trauen und segnen zu lassen.