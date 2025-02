TK Maxx eröffnet vierten Store in Frankfurt

Im Herbst 2025 kommt der Einzelhändler TK Maxx mit einem Laden ins Frankfurter Skyline Plaza. Das „Off-Price-Unternehmen“ bietet bis zu 60 Prozent Rabatt auf Marken- und Designermode.

TK Maxx: Schnäppchenjagd im Frankfurter Skyline Plaza

Info

TK Maxx

Neuer Store im Skyline Plaza

Europa-Allee 6, Frankfurt

Ab Herbst 2025

Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Einzelhändler TK Maxx eröffnet seinen vierten Store in Frankfurt und bringt das „Schatzsuche-Erlebnis“ nach eigenen Angaben ins Skyline Plaza. Ab Herbst 2025 wird TK Maxx in dem Shoppingcenter im Europaviertel eine Fläche von rund 1320 Quadratmetern bespielen.TK Maxx bezeichnet sich selbst als „Off-Price-Unternehmen“. Das Konzept dahinter: Marken- und Designermode für Damen, Herren und Kinder sowie Wohn-Accessoires werden bis zu 60 Prozent günstiger angeboten – im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Damit möchte TK Maxx für seine Kundinnen und Kunden das „bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis“ schaffen.Wer noch nie bei TK Maxx geshoppt hat, dem wird empfohlen, die Einkaufsliste zu Hause und sich selbst „treiben“ zu lassen. Starten solle man am besten in Abteilungen wie „Home“ oder „Taschen“. Alle Produkte sind nach Kategorien und Größen sortiert, um Zeit beim Shoppen zu sparen. Neue Ware wird zwar wöchentlich geliefert, aber „was weg ist, ist weg“.Mit der Neueröffnung im Skyline Plaza expandiert TK Maxx weiter in Deutschland. Seit Oktober 2007 ist das Unternehmen hierzulande vertreten, seit 2023 bietet es auf seiner Webseite zusätzliche Deals an. In Frankfurt ist TK Maxx außerdem in der Berger Straße, im Nordwestzentrum und im Hessen Center zu finden.Das Skyline Plaza soll dieses Jahr für mindestens 35 Millionen Euro saniert werden. Unter dem Motto „echoes of your life“ sollen die Bedürfnisse von Besucherinnen und Besuchern in den Fokus gerückt und das Angebot an die veränderten Anforderungen im Einzelhandel angepasst werden. Konkret bedeutet dies, dass künftig nur noch ein Drittel der Fläche für Modegeschäfte wie TK Maxx zur Verfügung stehen soll.