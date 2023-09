„Es wird schon in Kürze einige Neueröffnungen geben“

Das Skyline Plaza im Europaviertel in Frankfurt feiert 10-jährigen Geburtstag. Wie geht es weiter mit dem Shopping Center angesichts des sich verändernden Konsumverhaltens? Center-Manager Olaf Kindt spricht zum Jubiläum mit dem JOURNAL - auch über den Leerstand im Plaza.



Vom 29. September bis zum 7. Oktober feiert das Skyline Plaza Geburtstag. Am Opening erwartet die Besucherinnen Live-Musik, Straßenkünstler und andere Performances , Kinderunterhaltung, Gewinnspiele und Preise. Das komplette Programm gibt es hier.

Als das Skyline Plaza im Herbst 2013 seine Türen öffnete, startete es in eine unfertige Situation zwischen Messe und Europaviertel. Lokale Anknüpfungspunkte und ein attraktives Umfeld gab es so noch nicht. Die Weiterentwicklung des Europaviertels ist deshalb der größte Erfolgsfaktor für das Quartier und somit auch für unser Center. Aus diesem Grund ist das Jubiläum des Skyline Plaza auch ein Jubiläum für das junge Europaviertel. Heute kommen täglich mehr als 26 000 Besucher und das überwiegend aus dem näheren Umfeld. Ein Erfolgsfaktoren ist der Skyline Garden, der mit seinen fast 10 000 Quadratmetern Garten-, Event-, Gastronomie- und Sportfläche ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland genießt. 2 400 Parkplätze und die gute Verkehrsanbindung sind weitere Erfolgsfaktoren des Centers.Ein Shopping Center wie das Skyline Plaza ist immer auch Institution und Marktplatz. Hier verabreden sich die Leute, wollen Schlendern, Bummeln oder auf dem Dachgarten chillen – aber auch Neues entdecken und Dinge ausprobieren. Zum Beispiel bei der noch laufenden Sportserie BE ACTIVE im Rahmen der Europäischen Woche des Sports oder die Jubiläums-Fläche des Marathons. Des Weiteren gibt es einen Insta Fotopoint zum Thema World Club Dome oder einen Promotionfläche vom Football Club GALAXY. Im November startet im zweiten Jahr die große Eislaufbahn auf dem Dachgarten mit nachhaltiger Kunsteisbahnfläche und und und …Vor zehn Jahren waren es maßgeblich Textil- oder Schuhkonzepte, mit denen Verträge abgeschlossen wurden und die jetzt auslaufen sind. Der Handel steckt nun allerdings in einer Transformation: Natürlich gibt es auch weiterhin Fashionsortimente in Einfkaufscentern, aber lange nicht mehr in der Vielzahl. Das Interessante ist aber, dass sich das Spektrum in den letzten Jahre deutlich weiter entwickelt: Von Vintageläden über Showrooms von Autoherstellern, Bike-Shops, Kinder-Entertainment-Anbietern oder Fan-Artikel-Shops ist die Bandbreite viel größer als je zuvor.Unser neues Konzept zielt im Wesentlichen darauf ab, den Mietermix des Centers um weitere Branchen und Angebote zu erweitern, thematische Schwerpunkte zu setzen, neue und innovative Formen des Shoppens und Erlebens umzusetzen. Auch der heute schon starke Gastronomieschwerpunkt soll qualitativ ergänzt und vernetzt werden. Nicht nur im stationären Angebot soll sich das Center weiterentwickeln, sondern auch über Pop-up- und Discovery-Areas regelmäßig Neues bieten. Neu ist, dass Kunst nun stärkere Beachtung in Centern findet und es durch Pop-Up Flächen nun viel mehr Möglichkeiten gibt, diese umzusetzen oder auch mal zu experimentieren.Einzelhandel und Gastronomie, mit denen die von der ECE Marketplaces geführten Center zum Großteil besetzt sind, ist in keinem Fall ein Auslaufmodell. In der Pandemie hatten wir wirklich große Sorge, aber die Besucher sind wieder zurückgekommen. Wir sind sehr positiv überrascht, dass der Verbraucher nach wie vor Shopping Center und Shopping an sich liebt. Es kann aber Center geben, die vielleicht aufgrund der Größe oder Lage mehr Probleme erleiden als die Center an guten Standorten oder wie das Skyline Plaza in einem wachsenden urbanen Umfeld mit viel Potential. Dazu wird auch die U-Bahn-Erweiterung beitragen, die in 2026 erfolgen soll.Zunächst gibt es ein abwechslungsreiches Jubiläums Programm (siehe Info-Box). Es wir schon in Kürze einige Neueröffnungen geben. Das Gesamtkonzept befindet sich derzeit noch in der finalen Ausarbeitung und in Abstimmung. Die einzelnen Details der Umsetzung sowie künftige Mieter / Konzepte stehen daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Gesamtfertigstellung aller Maßnahmen, sobald sie abgestimmt sind, könnte dann bis Herbst 2026 erfolgen. Dieser Zeitplan würde dann passenderweise einhergehen mit der Fertigstellung der U-Bahn-Linie U5 am Eingang Güterplatz, die ebenfalls nochmal eine deutliche Verbesserung der Verkehrsanbindung bringen wird.