Wasserbetten auf der Frankfurter Zeil

Auf der Frankfurter Zeil hat die Kosmetik-Marke Rituals ihre Mind Oasis eröffnet – eine moderne Ruheoase mitten in der Großstadt. Sie ist die erste ihrer Art in Deutschland, samt Wasserbetten und Pods.

Luxus auf der Zeil mit Kopf- und Körpermassagen

Info

Alle Anwendungen auf einen Blick

Hydro Massage – Dauer: 20 Minuten, Preis: 19,90 Euro

Brain Massage Regeneration – Dauer: 30 Minuten, Preis: 29,50 Euro

Brain Massage Tiefenentspannung & Reset – Dauer: 55 Minuten, Preis: 44,50 Euro



In Kombination mit einer Brain Massage kostet die Hydro Massage nur 15 Euro. Alle Anwendungen können im Store oder online gebucht werden. Für Schwangere sind sie nicht geeignet.

Rituals Mind Oasis in Frankfurt – erste Ruheoase in Deutschland

Info

Rituals Store

mit Mind Oasis im ersten OG

Zeil 112-114, Frankfurt

Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-21 Uhr

Zwischen Weihnachtsmarkt-Trubel und Last-Minute-Geschenke-Shopping hat am vergangenen Mittwoch, 13. Dezember, die sogenannte Mind Oasis der Wellbeing-Marke Rituals Cosmetics auf der Frankfurter Zeil aufgemacht. Das Versprechen: eine moderne Ruheoase in der Großstadt. Wo einst der Vodafone-Laden zur Kommunikation animiert hat, lädt die Mind Oasis nun zum Abschalten und Entspannen ein. Ob sich dort künftig gestresste Bänkerinnen und Bänker in ihrer Mittagspause verirren?Auf zwei Ebenen können Interessierte in der neuen Rituals-Filiale Erholung finden, metaphorisch wie physisch: Im Erdgeschoss gibt es einen gewöhnlichen Einzelhandelsbereich, wo Kosmetika und andere Pflegeprodukte erworben werden können – quasi Therapie durch Einkaufen. Fährt man mit dem goldenen Aufzug hinauf in den ersten Stock, kann man auf sechs Wasserbetten und in vier Pods vollständig bekleidet unterschiedliche Massagen genießen. Mit einer Dauer von 20 bis 55 Minuten schafft man es auch bis zum Ende der Mittagspause wieder zurück ins Büro.Bei der Hydro Massage werden, auf einem warmen Wasserbett liegend, Verspannungen und Stress im Körper durch kreisende Massagebewegungen gelöst. In den Pods wird mithilfe von Atemübungen, meditativen Klängen und muskelentspannenden Vibrationen für geistige Entspannung gesorgt. Dahinter versteckt sich das Konzept des „Brainwave-Entrainment“, bei dem die Hirnströme in einen tiefen meditativen Zustand, genannt Theta-Zustand, versetzt werden sollen.Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Marke eröffnete bereits 2020 mit dem House of Rituals in Amsterdam die weltweit erste Mind Oasis. Die Ruheoase auf der Frankfurter Zeil ist die erste in ganz Deutschland, eine zweite in Berlin soll im kommenden Jahr folgen. Weitere Oasen gibt es in Antwerpen, Paris und Barcelona.Die Wasserbetten für die Hydro Massage © Rituals