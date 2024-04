Teilen, Tauschen und Second-Hand-Shopping in Frankfurt

In Frankfurt-Niederrad eröffnet mit „Die Teilerei“ ein neuer Umsonstladen. Die Idee entstammt dem Zero Waste Lab. Wo Sie sonst noch gebrauchte Gegenstände abgeben oder erwerben können, lesen Sie hier.

Frankfurt-Niederrad: „Die Teilerei“ entstammt dem Zero Waste Lab

Zum Zero Waste Lab geht es hier.

„Tauschen statt Wegwerfen“ und Second-Hand-Shopping mit Garantie

Die Teilerei – Umsonstladen

Frankfurt-Niederrad

Triftstraße 34

Ab dem 13. April

Di 16-20 Uhr, Do 14-18 Uhr, Sa 13-17 Uhr



MyPlace-SelfStorage – Tauschraum

Frankfurt-Bockenheim

Ludwig Landman Str. 371 / Rossittener Str. 21-23

Bis zum 19. April

Mo-Fr 8.30-17.30 Uhr, Sa 9-13 Uhr



Neufundland – Second-Hand-Kaufhaus

Frankfurt-Griesheim

Lärchenstraße 135

Mo-Fr 10-18 Uhr

„Hier wird nichts verkauft, sondern geteilt“ – mit „Die Teilerei“ eröffnet am Samstag, 13. April, ein Umsonstladen in der Triftstraße in Frankfurt-Niederrad. Dort können Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden, abgegeben werden und – ohne Gegenleistung – andere Gegenstände mitgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ziel ist es, den Second-Hand-Gedanken zu stärken, Abfälle zu vermeiden und Menschen zusammenzubringen.„Unsere Abfallvermeidungsstrategie lebt vom Engagement der Bürger:innen dieser Stadt. Wir bekommen mit der Teilerei hierfür nicht nur eine neue Anlaufstelle, sondern konnten auch beweisen, dass es sich auszahlt, eigene Ideen in das Zero Waste Lab einzubringen und an der Realisierung mitzuarbeiten“, sagte Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.Die Idee der Teilerei entstammt dem sogenannten Zero Waste Lab . Das Lab ist eine Denkfabrik, die von der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) gemeinsam mit dem Umweltamt koordiniert wird und die Stadt auf dem Weg zur Zero Waste City unterstützen soll. Bürgerinnen und Bürger können auf der Internetseite des Labs selbst Ideen einreichen, deren Umsetzbarkeit dann geprüft wird. An der Umsetzung der Teilerei waren die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und die IHK Frankfurt beteiligt.„Tauschen statt Wegwerfen“ heißt es noch bis zum 19. April in Frankfurt-Bockenheim: Dort hat der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage einen Tauschraum eingerichtet. Für jeden mitgebrachten Gegenstand kann ein anderer kostenlos mitgenommen werden. Einzige Bedingung ist, dass die Gegenstände erhalten sein und einwandfrei funktionieren müssen. Unter anderem will MyPlace-SelfStorage mit der Aktion gegen gescheiterte Neujahresvorsätze vorgehen und unlieben Gegenständen wie Laufschuhen oder Low-Carb-Kochbüchern ein neues Zuhause schenken.Und wer im neuen Jahr gerne nach Neufundland reisen wollte, muss nicht etwa knapp 13 Stunden im Flugzeug hinter sich bringen, sondern kann einfach die Straßen- oder S-Bahn nach Frankfurt-Griesheim nehmen. Dort gibt es bereits seit 1993 ein gleichnamiges Second-Hand-Kaufhaus. Das Besondere: Beim Kauf gibt es einen Kassenbon und ein Jahr Garantie auf die Ware.