Highlight im Kalender von Musikbegeisterten

Musikfans können sich freuen: Am 29. November steht nicht nur der beliebteste Shoppingtag des Jahres an, sondern auch der Record Store Day Black Friday. Auch Frankfurter Plattengeschäfte sind dabei.

100 seltene und exklusive Schallplatten von nationalen und internationalen Artists

Info

Record Store Day Black Friday in Frankfurt

Freitag, der 29. November 2024

Barretts’s Revenge Records, Berger Straße 335

Lucky Star Records, Heidestraße 152

Sick Wreckords, Schulstraße 1

Der Record Store Day (RSD) Black Friday ist längst mehr als nur ein Tag für Rabattaktionen und Vinyl-Konsum: Er vereint die Vinyl-Community und unabhängige Plattenläden rund um den Globus und bietet den Plattenfans die Möglichkeit, seltene und exklusive Schallplatten zu ergattern. „Diese besonderen Releases sind streng limitiert und nur am RSD Black Friday erhältlich, was den Tag zu einem begehrten Termin in der Szene macht. Auch 2024 verspricht der RSD Black Friday erneut eine breite Palette an Veröffentlichungen, die Genres von Rock über Hip-Hop bis hin zu Jazz abdecken“, heißt es in der Pressemitteilung.Einmal mehr wird es rund 100 seltene und exklusive Schallplatten von nationalen und internationalen Artists wie Billie Eilish, Von Wegen Lisbeth, The Beatles, Olivia Rodrigo, Rage Against The Machine, Nina Hagen, U2 und vielen weiteren zu ergattern geben. Neben diesen Releases wird es knapp 90 weitere Veröffentlichungen geben, die alle der offiziellen Liste zu entnehmen sind. In Frankfurt nehmen folgenden Läden am RSD Black Friday teil. Barretts’s Revenge Records in der Berger Straße 335, Lucky Star Records in der Heidestraße 152 und Sick Wreckords in der Schulstraße 1.