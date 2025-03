Rekordjahr 2024 in Frankfurter Tourismusbranche

Nach der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie steigen die Besucher- und Übernachtungszahlen in Frankfurt wieder. Auch für Haustierbesitzer ist ein Aufenthalt attraktiv, wie ein Vergleich deutscher Urlaubsorte zeigt.

Frankfurt seit Jahren als Städtereiseziel immer beliebter

Größte Zuwächse aus dem Quellmarkt Großbritannien

Frankfurt gehört zu haustierfreundlichsten Urlaubsorten

2024 war ein sehr gutes Jahr für die Tourismusbranche in Frankfurt. Mit über 11,1 Millionen Übernachtungen und fast 6,4 Millionen Übernachtungsgästen konnte OB Mike Josef (SPD) bei der Vorstellung der Zahlen „neue Rekorde“ verkünden: „Die Zahlen entsprechen einem Anstieg zum Vorjahr um 7,6 beziehungsweise 7,0 Prozent und damit dem stärksten Ergebnis aller Zeiten für die Tourismusbranche unserer Stadt.“Einige Faktoren trugen besonders zu dieser Entwicklung bei, wie Josef weiter ausführt: „Frankfurt konnte das vergangene Tourismusjahr auch dank unserer wunderbaren UEFA EURO 2024 mit der einzigartigen Fan Zone am Mainufer und einem Rekordjahr der Messe Frankfurt mit zahlreichen Weltleitmessen äußerst positiv abschließen.“Im Jahre 2019 wurde die Marke von 10 Millionen Übernachtungen in Frankfurt zum ersten Mal überschritten. In den Jahren zuvor waren die Übernachtungszahlen stetig gestiegen, ein Trend, der nur zeitweilig von der Corona-Pandemie unterbrochen wurde und sich nach dieser weiter fortsetzt.Mit über 4,1 Millionen Gästen (+ 6,4 Prozent) und über 6,7 Millionen Übernachtungen (+ 6,0 Prozent) aus dem Inlandsmarkt sowie über etwa 2,2 Millionen Gästen (+ 7,9 Prozent) und über 4,4 Millionen Übernachtungen (+10,1 Prozent) aus den ausländischen Quellmärkten, wurden gegenüber 2019 deutliche Zuwächse erzielt. „Die Zahlen liegen damit nicht nur über dem Niveau vor der Pandemie (+ 10,8 Prozent bei den Übernachtungen zu 2019), sondern entsprechen damit ebenfalls einem neuen Rekordergebnis inländischer Besucherinnen und Besucher“, wie Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH (TCF), herausstellt.Aus den europäischen Quellmärkten, also den Ländern, aus denen Touristen nach Frankfurt kamen, stiegen die Übernachtungszahlen aus Großbritannien (etwa 320 000 Übernachtungen, + 20,6 Prozent) am stärksten. Dahinter folgen die Niederlande (über 195 000 Übernachtungen, + 5,7 Prozent), Italien (etwa 190 000 Übernachtungen, + 12,1 Prozent) und Spanien (etwa 172 000 Übernachtungen, + 1,1 Prozent).Von den über 2,1 Millionen Übernachtungen aus Übersee kamen die meisten aus den USA (etwa 773 000, +11,6 Prozent). Aus dem zweitstärksten Überseemarkt China und Hongkong kamen zwar wieder etwa 45 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr, was trotzdem einem Rückgang von 27,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 entspricht. Weitere wichtige Überseemärkte für die Tourismusbranche in Frankfurt sind weiterhin die Arabischen Golfstaaten (etwa 128 000 Übernachtungen, - 14,3 Prozent) und Japan (etwa 110 000 Übernachtungen, + 10,2 Prozent). Vor allem aus den asiatischen Märkten erwarte man „in den kommenden Jahren weiter deutliche Zuwächse“, wie Feda die Lage beurteilt.In 723 der insgesamt 1 266 Unterkünfte (57,1 Prozent) in Frankfurt ist es gestattet, ein Haustier mitzubringen. Damit belegt Frankfurt einen soliden achten Platz im Vergleich aller deutschen Urlaubsorte, wie aus einer Auswertung der PR-Agentur „Twenty-Eight Agency“ hervorgeht. Angeführt wird das Ranking von Frankfurts Nachbarstadt Mainz, wo in 141 der insgesamt 209 Unterkünfte (67,5 Prozent) Haustiere erlaubt sind.