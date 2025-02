Kletterwald mit Blick auf die Frankfurter Skyline

Auf dem Stadionareal in Frankfurt eröffnet im März ein Kletterwald mit insgesamt 13 unterschiedlich schwierigen Kletterparcours. Geklettert werden kann ab einem Alter von vier Jahren.

Seilbahnparcours mit Blick auf die Frankfurter Skyline

Mit dem Kletterwald wird das Stadionareal weiterentwickelt

Auf dem Gelände des Stadions der Eintracht eröffnet im März ein Kletterwald als sportliche und familienfreundliche Attraktion. Das genaue Datum der Eröffnung ist von der Wetterlage abhängig und steht deshalb noch nicht fest, soll aber rechtzeitig bekanntgegeben werden. Das komplette Gelände des Kletterwaldes umfasst 150 Kletterelemente verschiedener Schwierigkeitsstufen, die sich auf 13 Parcours aufteilen.Die Parcours sind in die drei Stufen „leicht“, „mittelschwer“ und „schwer“ eingeteilt und sollen dadurch Spaß für die ganze Familie bieten. Geklettert werden kann ab einem Alter von vier Jahren. Betrieben wird der Kletterwald von einem Joint Venture der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH mit dem Unternehmen Weitblick Naturerlebnis GmbH, das weitere Kletterparks in der Region betreibt.Das Zentrum des Kletterwaldes bilden fünf Türme mit einer Höhe von bis zu 29 Metern, die einen Blick auf das Stadion und die Skyline ermöglichen. Von zwei Master-Plattformen starten einige der Parcours in luftiger Höhe. Aber auch niedrigere Kletterpfade stehen für alle die bereit, die nicht in großer Höhe klettern möchten. Außerdem gibt es einen großen Kinderbereich für Kinder ab vier Jahren.Zu den Highlights des Kletterwaldes zählen beispielsweise der Partnerparcours (Dreamteam), der nur von zwei Personen zusammen bewältigt werden kann oder der Seilbahnparcours mit Skyline-Blick. Auch gibt es einen besonders schweren Parcours, der erst ab einem Alter von 12 Jahren (in Begleitung) zugänglich ist und sich auf knapp 27 Metern Höhe befindet.Bereits im Jahr 2021 eröffnete auf dem Stadionareal ein über zwei Kilometer langer und frei zugänglicher Trimm-Dich-Pfad. Mit dem Kletterwald soll die Attraktivität des Stadiongebiets nun weiterentwickelt werden. Laut Ben Alka von der Deutschen Bank ist der Kletterwald Teil des Ziels, „den Deutsche Bank Park gemeinsam zu gestalten, das Stadion weiter zu modernisieren und sein Umfeld als öffentlichen Sportpark auszubauen“.Den Betreibern ist es auch wichtig, das Waldgebiet zu erhalten und den Baumbestand zu pflegen. Für den Bau der Parcours waren keine Fällarbeiten erforderlich. Alle Elemente der Kletterparcours wurden durch Klemmtechnik und damit baumschonend installiert. Im Kletterwald sind Stahlseile von insgesamt acht Kilometer Länge sowie 415 laufende Meter Holz aus Douglasien-Baumstämmen verbaut.