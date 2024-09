Hilton übernimmt das Luxushotel in Gravenbruch

Das Kempinski Hotel Gravenbruch bei Frankfurt wird künftig als Hilton Frankfurt Gravenbruch weitergeführt. Das historische Anwesen wird im Oktober offiziell neu eröffnen. Bis dahin sind umfangreiche Renovierungen geplant.

Sicherlich einer der prunkvollsten Orte rund um Frankfurt ist das Kempinski Hotel Gravenbruch im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch. Nachdem die Kempinski-Gruppe Ende Juni ankündigte, den bestehenden Vertrag vorzeitig zu beenden , gab es zunächst große Unsicherheiten, wer das Anwesen mit samt 225 Zimmern bespielen würde. Seit kurzem steht ein Nachfolger fest: Zukünftig wird die Hotelgruppe Hilton den Hotellerie-Betrieb übernehmen. Aus dem Kempinski Hotel Gravenbruch wird das Hilton Frankfurt Gravenbruch.„Wir freuen uns, erneut mit Hilton zusammenzuarbeiten“, sagt Moris Mashali, der Geschäftsführer der Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft, die Eigentümer des Hotelgebäudes ist. Konferenzen, Hochzeiten oder Kurzurlaube seien in dem historischen Anwesen somit auch in Zukunft möglich. Mit dem neuen Betreiber würden aber auch die Umweltverpflichtungen vorangetrieben werden. Generell sei derzeit noch einiges in Planung. „Wir sind gespannt darauf, all unsere Ideen zusammenzubringen, um das Hotel für unsere Gäste noch besser zu machen“, erklärt er.Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President Development EMEA bei Hilton, sieht Frankfurt und auch Deutschland als wichtige strategische Standorte für das Unternehmen Hilton. Dies sei auch an den mehr als 10 Millionen Übernachtungen in der Stadt zu spüren. „Mit der Ankündigung dieses beeindruckenden Anwesens auf dem Land, das eine Vielzahl von Einrichtungen für Urlaubs- und Geschäftsreisende bietet, freuen wir uns darauf, noch mehr Gäste in Frankfurt begrüßen zu dürfen“, erklärt Fitzgibbon.War zunächst eine Betriebsübernahme zum 1. August geplant, verschiebt sich eine offizielle Eröffnung hinein in den diesjährigen Oktober. In den kommenden Monaten werden bei laufendem Betrieb alle Zimmer und öffentlichen Bereiche renoviert. Das Hotel hat eine lange Geschichte, die bis 1586 zurückreicht. Für den Frankfurter Adel wurde der Ort im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Ausflugsziel. Bis heute waren viele internationale Stars und Staatsoberhäupter Gäste in Gravebruch und werden es wohl auch zukünftig wieder sein.