Schweizer Straßenfest kehrt zurück nach Sachsenhausen

Am Wochenende findet in Frankfurt zum 38. Mal das Schweizer Straßenfest statt. Geboten werden unter anderem Musik und lokale Küche. Im ÖPNV ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Schweizer Straßenfest: So kommen Sie mit dem ÖPNV hin

Info

Schweizer Straßenfest

28. bis 29. September

Eröffnung mit Wirtschaftsdezernentin Wüst: Samstag, 14 Uhr auf dem Schweizer Platz

Tombola für Frankfurter Kinderhilfestiftung: Sonntagnachmittag

Das Schweizer Straßenfest kehrt zurück: Am Samstag, den 28., und Sonntag, den 29. September, lädt die Aktionsgemeinschaft Schweizer Straße wieder nach Sachsenhausen ein. Erwartet werden 200 000 Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet. Seit über drei Jahrzehnten findet das Fest in Frankfurt statt und ist zur festen Tradition im Stadtteil geworden. Vergangenes Jahr musste es abgesagt werden, da die Kosten zu hoch waren und viele Betreiberinnen und Betreiber ihre Stände nicht mehr halten konnten.Dafür soll es in diesem Jahr drei Bühnen geben, auf denen musikalische Unterhaltung geboten wird. Auf dem Schweizer Platz, vor der Filiale der Frankfurter Volksbank sowie in der Textorstraße werden DJs auflegen, die vom World Club Dome und aus der Frankfurter Clubszene bekannt sind. An über 60 Ständen können sich Besucherinnen und Besucher durch lokale Spezialitäten wie Frankfurter Würstchen, Grie Soß‘ und Ebbelwoi probieren. Außerdem gibt es eine Spielstraße für Kinder und am Sonntagnachmittag findet eine Tombola statt, welche die Frankfurter Kinderhilfestiftung fördert.„Gerade bei den Quartiers- und Straßenfesten stehen die ansässigen Gewerbetreibenden und Gastronomen im Vordergrund und schaffen somit eine nachbarschaftliche Atmosphäre“, sagt Eduard Singer, Leiter der Stabsstelle Stadtmarketing. Sein Tipp an alle Besucherinnen und Besucher: „Laufen Sie die Schweizer Straße von Süden nach Norden entlang, dabei haben Sie einen phantastischen Blick auf die Frankfurter Skyline .“Während auf dem Schweizer Straßenfest fleißig Ebbelwoi getrunken wird, bleibt der Ebbelwei-Expreß der VGF fern. Er fährt am Wochenende nicht durch Sachsenhausen, sondern verkehrt nur zwischen Zoo und Louisa auf der Altstadtstrecke. Auch die Straßenbahnlinien 15 und 16 werden bereits am Freitag ab circa 17.30 Uhr über Stresemannallee und Mörfelder Landstraße umgeleitet. Gleiches gilt für die Buslinie 78 zwischen Südbahnhof und Achenbachstraße sowie die Nachtbuslinien N8 und N16, die bis Montag circa 4 Uhr einen Umweg fahren.Da es rund um die Schweizer Straße nur wenige Parkplätze gibt, wird die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U8 verkehren bis zum Schweizer Platz oder zum Südbahnhof, letzterer wird auch von mehreren S-Bahnlinien angefahren. Die meisten U-Bahnen sind am Wochenende mit zusätzlichen Wagen unterwegs und bieten mehr Platz.