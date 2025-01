Neues Familienbad in Frankfurt heißt „Main Bad Bornheim“

Das neue Familienbad neben der Frankfurter Eissporthalle wird den Namen „Main Bad Bornheim“ tragen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2025 geplant.

Info

Diese Namen standen zur Wahl:



Main Bad Bornheim

Ernst-May-Bad (Deutscher Architekt und Stadtplaner)

Erlebnisbad Bornheim

Martha-Wertheimer-Bad (Pädagogin, Journalistin und Schriftstellerin)

Bornheimer Welle

Bäder Betriebe-Chef Zielinski: „ein starker Name für ein starkes Bad“

Familienbad in Frankfurt-Bornheim sollte ursprünglich 2023 öffnen

„Main Bad Bornheim“ – so heißt das neue Familienbad, das im Frühjahr 2025 im gleichnamigen Stadtteil eröffnen soll. Das hat eine Online-Abstimmung auf der Webseite der Frankfurter Bäder ergeben. Im November hatten die Bäder Betriebe dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzusenden. Aus den insgesamt 1093 Vorschlägen wählte eine Jury die fünf beliebtesten Namen aus. Im Anschluss hatten Bürgerinnen und Bürger bis zum 23. Dezember Zeit, über den finalen Namen zu entscheiden.„Ein starker Name für ein starkes Bad“, wie der Geschäftsführer der Frankfurter Bäder Betriebe, Boris Zielinski, findet. Damit „zeigen wir, wie eng die Verbindung zwischen unserem wichtigsten Medium Wasser und dem Main als Symbol Frankfurts ist“. Auch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) ist „beeindruckt, wie groß das bisherige Interesse unserer Badegäste schon an der Namensfindung ist“. Er sei sich sicher, dass das neue Bad entsprechend gut angenommen werde.Mit dem „Main Bad Bornheim“ eröffnet zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren ein neuer Standort der Frankfurter Bäder, und zwar auf dem ehemaligen Parkplatz zwischen Eissporthalle und Bornheimer Hang. Gebaut wird bereits seit 2021, ursprünglich sollte das neue Familienbad inklusive Röhrenrutsche und Saunalandschaft Ende 2023 öffnen. Auf ein genaueres Datums als „Frühjahr 2025“ könne man sich noch nicht festlegen, heißt es nun. Gleichzeitig mit der Eröffnung stellt das nahegelegene Panoramabad, das selbst bereits über 50 Jahre alt ist, seinen Betrieb ein.