Die Ampelregierung will die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent anheben. Das JOURNAL spracht mit Stefan Euler vom naïv über die Sorgen der Gastro-Szene in Frankfurt.

Fast-Food-Ketten profitieren von der höheren Mehrwertsteuer

„Wir versuchen, hier proaktive Lösungen zu erarbeiten“

Unsere Pizzeria und die „Event Location & Tasting Room“ haben wir erst 2019 fertiggestellt. Hierfür haben wir keine Hilfen angerechnet bekommen. Ohne einen sechsstelligen Kredit und unseren fairen Vermieter hätten wir das nicht überstanden. Jetzt zahlen wir den Kredit ab; wenn man so will, haben wir weiter an den Folgen der Pandemie zu arbeiten.Eine große Rolle – 12%, die man mehr zur Verfügung hat. Damit halten wir die Preise.Ich denke, es gibt hier keine andere Wahl. Sämtliche Kosten sind inflations- und krisenbedingt in den vergangenen zwei Jahren gestiegen… Preiserhöhungen werden direkte Auswirkungen auf die Kunden haben – diese werden weniger häufig kommen oder weniger bestellen. Der Umsatz wird zurückgehen und kleinere Betriebe werden das nicht schaffen. Betreiber von Betrieben, die stark abhängig von Stammgästen sind, werden sich nicht trauen, die Preise zu erhöhen – das führt wahrscheinlich zum Abbau der Qualität. Zeitversetzte Konsequenz, Gäste bleiben dann auch aus. Die Preise sind aufgrund der Inflation sowieso schon angepasst worden.Exakt – profitieren werden Fast-Food-Ketten, die weiter über die To-Go-Lösung mit 7% MwSt. arbeiten können. Hier werden sich Leute die „günstigere” Alternative suchen. Gleichzeitig wird der Eindruck entstehen, dass hier die Preise stabil geblieben sind.Die Probleme sind leider nicht vom Tisch und wetterbedingt nur „verschoben“. Wir versuchen, hier proaktive Lösungen zu erarbeiten, leider sind die oder eher der Beschwerdeführer nicht offen für ein Gespräch. Die Gastronomie ist nicht nur eine Branche, die Essen und Getränke anbietet, sondern sie ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und hat eine Vielzahl von Bedeutungen für die Gesellschaft. Deshalb wird es hier noch Gesprächspotential geben. Das sind dann unsere Aufgaben für 2024.