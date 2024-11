Laternenumzüge und Martinsfeiern in Frankfurt

Von Freitag bis Dienstag finden in den Frankfurter Stadtteilen zahlreiche Feiern und Umzüge anlässlich des Martinstages statt. Eine Übersicht finden Sie hier.

Martinstag 2024: Frankfurts größtes Martinsfeuer im Günthersburgpark

Der offizielle Martinstag ist zwar erst am Montag, den 11. November, aber im Laufe des Wochenendes finden in einzelnen Stadtteilen Frankfurts bereits Laternenumzüge und Martinsfeiern statt. Los geht es am Freitag jeweils um 17 Uhr in Dornbusch und Eschersheim: Die Evangelische Dornbuschgemeinde veranstaltet einen Umzug mit anschließendem Martinsspiel, Feuer und Weckmännern. Außerdem organisiert die Evangelische Andreasgemeinde in Eschersheim vor und mit dem Kinderhaus Kolibri ein Martinsspiel. Danach gibt es einen Umzug durch den nahegelegenen Park.Während am Samstag keine Feiern bekannt sind, geht es am Sonntag mit vier Veranstaltungen weiter – jeweils um 17 Uhr: Sowohl die katholische Kirche Allerheiligste Dreifaltigkeit am Frankfurter Berg als auch die katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Nied laden zur Martinsfeier samt Laternenumzug. Außerdem findet in der katholischen Kirche "Mutter vom Guten Rat" in Niederrad eine Andacht statt und in der katholischen Kirche Allerheiligen im Ostend wird ein kurzer Wortgottesdienst gehalten. Auf beide Veranstaltungen folgt ebenfalls ein Umzug.Für Montag sind in nahezu allen Frankfurter Stadtteilen Martinsfeiern und Laternenumzüge geplant, die meisten beginnen um 17 Uhr. Außerdem wird um 18 Uhr das traditionelle Martinsfeuer auf der nördlichen Wiese im Günthersburgpark angezündet. Bereits vorher gibt es Glühwein, Kinderpunsch, Brezeln, Grillwürsten und ein Kinderkarussell. Die Kinder vom Abenteuerspielplatz Riederwald führen zudem ein Schattenspiel der Martinsgeschichte auf. Der Johannis-Posaunenchor sorgt für musikalische Unterhaltung.Noch am Dienstag, den 12. November, kann der Martinstag in Frankfurt nachträglich gefeiert werden. Um 17 Uhr lädt die katholische Kirche St. Familia in Ginnheim zur Martinsfeier ein. Nach dem Gottesdienst findet gemeinsam mit Posaunenchor der evangelischen Bethlehemgemeinde ein Laternenumzug statt. Außerdem veranstaltet die katholische Kirche St. Hedwig in Griesheim um 17 Uhr eine Martinsfeier mit anschließendem Umzug und Feuer.