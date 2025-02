Nachtmarkt startet im Zoogesellschaftshaus Frankfurt

Am Samstag ist es wieder soweit: In Frankfurt findet der Nachtmarkt „Marché de Nuit“ im Zoogesellschaftshaus statt. Was es dort alles zu Shoppen gibt und was Sie kulinarisch sowie musikalisch erwartet, lesen Sie hier.

Nachtmarkt Frankfurt: kulinarische Shopping-Begleitung

Info

Marché de Nuit

Samstag, 8. Februar, 18-24 Uhr

Zoogesellschaftshaus, Bernhard-Grzimek-Allee 1

Eintritt: bis 12 Jahre kostenfrei, danach 6 Euro

Zum Ticket-Vorverkauf geht es hier.



Lust, selbst mit einem Stand dabei zu sein?

1. Schritt: Bewerbung mit kurzer Angabe der Stand-Produkte/Sortiment, bestenfalls mit 2-3 Bildern + Links sowie die Kontaktdaten für Rückfragen an: events@mmg.de

2. Schritt: Im Falle einer Teilnahme-Bestätigung erhalten Bewerber einen Zugangscode, um die Stand-Buchung auf dem Stadtevents-Portal durchzuführen. Der Code ist individuell und exklusiv für den Stand gültig und nicht übertragbar.

Am 8. Februar ist es wieder so weit: Der Frankfurter Nachtmarkt „Marché de Nuit“ öffnet im Zoo Gesellschaftshaus an der Bernhard-Grzimek-Allee seine Pforten für alle Shopping-Begeisterten. Von 18 bis 24 Uhr können am Samstagabend handgefertigte Mode, Accessoires, Schmuck, Wohngadgets und Gourmetprodukte von lokalen und regionalen Unternehmen erworben werden. Für das Valentinstags-Shopping ist also gesorgt.Unter den Ausstellern sind diesmal unter anderem Modelabels wie Edelbunt Apparel, Handmade in Mannheim, Unshinebar und Luli Luppi. Inspiration aus Berlin bringt Bodychains mit: Das Unternehmen bietet außergewöhnlichen Ganzkörperschmuck an.Im Hauptsaal sorgen die Beats der You FM-DJs für die passende musikalische Untermalung und Drinks von Creative Bar Catering für gelockerte Stimmung. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Im Außenbereich gibt es süße Waffeln von Starwaffles Badnauheim, hessische Hot Dogs mit grüner Soße von Worschtweck und frische Wraps von Swashys bbq mezze and more.