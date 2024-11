Nachtmarkt in der Weihnachtsausgabe

Im Zoogesellschaftshaus Frankfurt kann am Samstag wieder bis um Mitternacht geshoppt werden – beispielsweise für die ersten Weihnachtsgeschenke. Auf der Terrasse gibt es außerdem Glühwein.

Info

Marché de Nuit

Samstag, 16. November, 18-24 Uhr

Zoogesellschaftshaus, Bernhard-Grzimek-Allee 1

Eintritt: bis 12 Jahre kostenfrei, danach 6 Euro

Zum Ticket-Vorverkauf geht es hier.



Lust, selbst mit einem Stand dabei zu sein?

1. Schritt: Bewerbung mit kurzer Angabe der Stand-Produkte/Sortiment, bestenfalls mit 2-3 Bildern + Links sowie die Kontaktdaten für Rückfragen an: events@mmg.de

2. Schritt: Im Falle einer Teilnahme-Bestätigung erhalten Bewerber einen Zugangscode, um die Stand-Buchung auf dem Stadtevents-Portal durchzuführen. Der Code ist individuell und exklusiv für den Stand gültig und nicht übertragbar.

Am Samstag, den 16. November, findet zum letzten Mal für dieses Jahr der „Marché de Nuit“ im Frankfurter Zoogesellschaftshaus statt. Besucherinnen und Besucher des Nachtmarkts können von 18 bis 24 Uhr unter anderem Mode, Kunst und Schmuck kaufen. Außerdem gibt es Essen und Getränke – diesmal kann draußen auf der Terrasse auch Glühwein getrunken werden. Das DJ-Team von You FM sorgt für musikalische Begleitung.Zu shoppen gibt es unter anderem: Keramikobjekte von Charlotte Ackermann; selbstgebackenes Granola von Grainology; nachhaltige Mode von Tierly; Kerzen von Wello Candles; Linolschnitte, Kunstdrucke und Illustrationen von Ana Baciu; Kunstwerke im Textured-Art- und Fluid-Art-Stil von Structured Lines; Tech- und Lifestyle-Accessoires aus Leder von Stylemate; Düfte, Öle, Weihrauch und Henna-Paste von Henna Design; handgefertigte Schmuckstücke von Perlenfreundin und Tanja Kauffeld (Tiefseekirsche) sowie Gerippte aus dem 3D-Drucker und Beton-Kerzenständer von Julia Filzstein.Auch beim Nachtmarkt liegt die vorweihnachtliche Stimmung bereits in der Luft, wie das Team auf Instagram verlauten lässt. Vielleicht wird der eine oder die andere dort frühzeitig in Sachen Weihnachtsgeschenke fündig.