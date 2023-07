Ladensterben auf der Zeil geht weiter

Neuer Monat, neue Schließung auf der Zeil: Der Herrenausstatter Eckerle schließt seine Filiale 2024 und macht Platz für die Schuhkette Snipes. Auch Bershka verabschiedet sich von der Zeil.

Keine Einigung mit Vermieter gefunden

Eckerle-Filiale blickt auf fast 24 Jahre zurück

Snipes soll Fläche für über zehn Jahre übernehmen

Bershka macht Platz für JD Sports

Die Ladenschließungen auf der Zeil scheinen ein unaufhaltsames Eigenleben entwickelt zu haben. Nahezu monatlich verkünden die Ladengeschäfte auf der gutbesuchten Einkaufsstraße in der Innenstadt ihre Schließungen. Damit auch der Monat Juli nicht leer ausgeht, gibt nun auch der Herrenausstatter „Eckerle“ auf der Zeil seine Schließung bekannt.Wie die Hirmer-Gruppe aus München, der das Modegeschäft Eckerle gehört, mitteilt, wird die Filiale zum 28. Februar 2024 geschlossen. „Es ist nicht gelungen, mit dem Vermieter eine langfristig tragbare Einigung über die Laufzeit und Miete zu erzielen. Die Suche nach einem alternativen Standort war, aufgrund der in einem starken Veränderungsprozess befindlichen Frankfurter Innenstadt, nicht erfolgreich“, heißt es vonseiten der Hirmer-Gruppe.Eröffnet wurde die Eckerle-Filiale im Herbst 2000. Somit blickt der Herrenausstatter auf eine fast 24-jährige Geschichte auf der Einkaufsstraße zurück. Auf rund 1250 Quadratmetern Verkaufsfläche werden hier noch bis 2024 internationale Modelabels wie etwa Burberry, Boss, Woolrich oder auch Ralph Lauren verkauft. Weitere Modehäuser gibt es zudem in München, Wiesbaden, Mainz, zwei Filialen in Augsburg, Münster, Hannover oder auch Stuttgart.Ein Nachmieter für die große Fläche auf der Zeil soll bereits feststehen, wie diezuerst berichtete. So soll der Sneaker-Händler Snipes die Fläche übernehmen. Bereits kleinere Snipes-Filialen finden sich in der Stadt etwa im Skyline Plaza oder in der Schäfergasse, unweit von der Zeil. Das Unternehmen soll einen Vertrag über zehn Jahre unterzeichnet haben.Die Eckerle-Schließung und Neuvermietung an Snipes ist nicht die einzige Veränderung auf der Zeil: Sportlich mit Sneaker und Streetwear geht es nämlich weiter, wie das Branchenmagazinberichtet. So wird der britische Schuhfilialist JD Sport im kommenden Jahr im MyZeil eröffnen. Dabei werde die Streetwear-Kette nicht irgendeine Fläche im Einkaufszentrum bespielen, sondern die der spanischen Modekette Bershka im Erdgeschoss. Diese wird ihre prominente 1600 Quadratmeter große Fläche nämlich 2024 aufgeben müssen. JD Sports zählt bundesweit bereits rund 100 Geschäfte.